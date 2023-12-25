Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 25.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 25 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 25 декабря.

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DeepState

Российские захватчики по состоянию на 25.12.2023 проводят активную наступательную операцию, с целью захватить Часов Яр на Бахмутском направлении. Так, враг незначительно продвинулся в Богдановке. Также россияне давят на Белогоровку.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

"У Хромового проведено уточнение — там наши позиции все же держатся. Параллельно враг усиливает давление на Ивановское по трассе и с дачных поселений", — говорится в сводке.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на воскресенье, 25 декабря, провели 48 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области,

Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области,

на юг до Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки и Новомихайловки Донецкой области,

вблизи Роботино и на юг до Гуляйполя Запорожской области,

на восточном берегу Днепра в Херсонской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по источникам российского военнослужащего, по состоянию на сегодня, 25 декабря, ВСУ добились успехов вблизи Бахмута — продвинулись юго-западнее Верхнекаменского, возле Хромового и Клещеевки.

В противоположность этому оккупанты имеют незначительные успехи к востоку от Тернов на Купянском направлении, а также к востоку от Степового — на Авдеевском.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 25 декабря 2023 года, еще не был опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 24 декабря.

За сутки произошло 48 боевых столкновений. ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях передовой:

на Купянском — 15 атак в районе Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области;

на Бахмутском — три атаки возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;

Военный Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — 10 атак восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 15 — в районах Первомайского и Невельского Донецкой области;

на Марьинском — три атаки в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

на Запорожском — три атаки возле Роботино и южнее Гуляйполя Запорожской области.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток совершил 23 безуспешных штурмовых действия, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение противнику", — добавили в Генштабе.

Военные Вооруженных Сил Украины на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что россияне внимательно следят за подготовкой Вооруженных сил Украины к возможному контрнаступлению-2024. В частности, и поэтому они активизировались на восточных направлениях.