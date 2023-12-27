Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 27.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 26 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 26 грудня.

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DeepState

Російські загарбники станом на 27.12.2023 проводять активну наступальну операцію на таких напрямках фронту:

Сватівському

Бахмутському

Сіверському

Авдіївському

Бердянському

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізькому

Таврійському.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 59 бойових зіткнень з російськими військами:

на східному березі річки Дніпро Херсонської області,

в районі Синківки та на північний схід від Петропавлівки Харківської області,

Серебрянського лісництва Луганської області

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

та Веселого Донецької області,

Кліщеївки та Андріївки Донецької області,

до Новобахмутівки, Авдіївки, Первомайського та Невельського Донецької області,

Новомихайлівки та Перемоги Донецької області,

на захід до Вербового та Роботино Запорізької області.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські війська підтвердили наступ у районі Куп'янська, Авдіївки, Мар'їнки та Роботина, оскільки позиційні бої тривали на всій лінії зіткнення.

"Кремль також формалізував способи примусу жителів окупованої України отримати російські паспорти з використанням виплат по материнському капіталу", — мовиться у повідомленні.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 грудня 2023 року

Станом на 27 грудня немає оновлених актуальних даних. Тому поки нагадаємо ситуацію за минулу добу.

Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення з ворогом.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Там ворог безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Сили оборони відбили 25 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, там наші захисники відбили чотири атаки.

Шахтарському напрямку загарбники не вели наступальних дій.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівобережжі.

"Не зважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив", — зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, російські війська намагаються вибити українські підрозділи на лівому березі Дніпра в районі Кринок. Але успіх української протиповітряної оборони на Херсонському напрямку може кардинально змінити ситуацію на цій ділянці фронту на користь ЗСУ.