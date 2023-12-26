Кринки, лівий берег Дніпра, деталі бойових дій на Херсонщині

Українські воїни на фронті. Фото: 3 ОШБр

Російські війська намагаються вибити українські підрозділи на лівому березі Дніпра в районі Кринок. Але успіх української протиповітряної оборони на Херсонському напрямку може кардинально змінити ситуацію на цій ділянці фронту на користь ЗСУ.

Що відбувається в районі Кринок

Українська армія продовжує тримати оборону на лівобережному плацдармі, в районі села Кринки. Ця ділянка фронту поки що не є найгарячішою на театрі воєнних дій, але стратегічна важливість кринківського плацдарму нікуди не ділося.

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Російські окупанти, розуміючи усю серйозність ситуації в районі Кринок, намагаються максимально ускладнити життя українським воїнам, які тримають цей плацдарм. За інформацією Інституту вивчення війни, за останній тиждень у російських підрозділів мав місце невеличкий локальний успіх. Але на загальну картину бойових дій ці зміни кардинальним чином не вплинули.

Що це означає у перспективі? По-перше, українські підрозділи продовжують утримувати лівобережний плацдарм, чим створюють потенційну загрозу для усього угруповання російських військ в районі від Олешок і аж до Нової Каховки.

По-друге, серйозні зусилля російської авіації (про яку детальніше йтиметься нижче) не принесли окупантам відчутного результату. ЗСУ втрималися у перші, найважчі тижні — і продовжують тримати оборону, поступово розширюючи деокуповану на лівому березі Дніпра територію.

По-третє, російському військовому командуванню доведеться посилювати херсонське угруповання — відтягуючи підрозділи з інших напрямків, оголюючи ті чи інші ділянки фронту. Без посилення ж ворог ризикує втратити контроль над Херсонщиною.

Удар в тил

До того ж, керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила про те, що Збройні сили України можуть взяти під вогневий контроль трасу М17 в районі міста Армянськ. А це означатиме, що російська військова логістика значно погіршиться, бо відносно безпечний кримський коридор для постачання зброї та нових підрозділів в район Олешок-Нової Каховки.

Таким чином, Сили оборони України, утримуючи кринківський плацдарм, водночас планують завдати удару в тил херсонському угрупованню російських військ. Фактично цим самим знищуючи перспективу утримування окупантами Херсонщини.

До того ж, західні партнери днями заявили про те, що розпочинають процес підготовки до передачі України американських літаків F-16. Зокрема, влада Нідерландів заявила про те, що Збройні сили України отримають 18 таких винищувачів. Частина із цих літаків безперечно буде використовуватися на Херсонському напрямку, де, як раніше писали Новини.LIVE, існує перспектива повноцінного контрнаступу у наступному, 2024-му році. До того ж, саме на Херсонщині відбулася подія, яка може всерйоз змінити розстановку сил на фронті, дозволивши ЗСУ перевести війну із позиційної в активну фазу.

Повітряний успіх ЗСУ

Як вже було сказано, однією із основних проблем українських підрозділів, які закріпилися на лівобережному плацдармі в районі села Кринки, є російська авіація. Бомбардування позицій ЗСУ як мінімум не дозволяє розширити підконтрольну територію і сформувати достатньо потужне угруповання для серйозніших наступальних дій у цьому районі.

Тому дуже важливим є успіх українських захисників, який мав місце зранку 22 грудня саме на Херсонському напрямку. ЗСУ збили відразу три російські літаки — причому цими мішенями виявилися сучасні винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Російська армія почала експлуатувати ці літаки тільки у січні 2007 року, тож це одні із найновіших зразків військової техніки у російській армії. Приблизна вартість одного такого літака — в районі 36 мільйонів доларів. Тож росіяни за один ранок лише на одному зазнали серйозних збитків.

Чим був завданий цей нищівний удар по російських літаках, поки що не повідомляється. Але, за неофіційною інформацією, йдеться про використання американської системи ППО Patriot. Тут варто нагадати про те, що нещодавно західні партнери оголосили про передачу Збройним силам України саме цієї техніки. Імовірно, вона була відправлена саме на Херсонський напрямок, для нейтралізації російської переваги у повітрі.

Ця подія, крім власне самого локального успіху у боротьбі із російською авіацією, має і потенційні далекосяжні наслідки. Одним із ключових факторів успішності бойових дій є саме контроль над повітряним простором. До останнього часу російська армія мала таку перевагу, що дозволяло їй постійно бомбардувати навіть Херсон, розташований на правому, звільненому березі Дніпра.

Втрата відразу трьох сучасних літаків і подальші не менш печальні (для окупантів) перспективи щодо утримування позицій в районі Олешок та на усьому лівобережжі можуть обернутися навіть "жестом доброї волі", тобто втечею углиб території Херсонської області.