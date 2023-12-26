Крынки, левый берег Днепра, детали боевых действий в Херсонской области

Украинские воины на фронте. Фото: 3 ОШБр

Российские войска пытаются выбить украинские подразделения на левом берегу Днепра в районе Крынок. Но успех украинской противовоздушной обороны в Херсонском направлении может кардинально изменить ситуацию на этом участке фронта в пользу ВСУ.

Что происходит в районе Крынок

Украинская армия продолжает держать оборону на левобережном плацдарме, в районе села Крынки. Этот участок фронта пока не самый горячий на театре военных действий, но стратегическая важность крынковского плацдарма никуда не делась.

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Российские оккупанты, понимая всю серьезность ситуации в районе Крынок, пытаются максимально усложнить жизнь украинским воинам, которые держат этот плацдарм. По информации Института изучения войны, за последнюю неделю российские подразделения имел место небольшой локальный успех. Но на всеобщую картину боевых действий эти изменения кардинальным образом не повлияли.

Что это значит в перспективе? Во-первых, украинские подразделения продолжают удерживать левобережный плацдарм, чем создают потенциальную угрозу для всей группировки российских войск в районе от Алешек и до Новой Каховки.

Во-вторых, серьезные усилия российской авиации (о которой будет подробнее речь ниже) не принесли оккупантам ощутимого результата. ВСУ удержались в первые, самые тяжелые недели и продолжают держать оборону, постепенно расширяя деоккупированную на левом берегу Днепра территорию.

В-третьих, российскому военному командованию придется усиливать херсонскую группировку — оттягивая подразделения по другим направлениям, обнажая те или иные участки фронта. Без усиления враг рискует потерять контроль над Херсонщиной.

Удар в тыл

К тому же руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила о том, что Вооруженные силы Украины могут взять под огневой контроль трассу М17 в районе города Армянск. А это будет означать, что российская военная логистика значительно ухудшится, потому что относительно безопасный крымский коридор для снабжения оружием и новыми подразделениями в район Алешек-Новой Каховки.

Таким образом, Силы обороны Украины, удерживая кринковский плацдарм, в то же время планируют нанести удар в тыл херсонской группировке российских войск. Фактически этим уничтожая перспективу содержания оккупантами Херсонщины.

К тому же западные партнеры на днях заявили о том, что начинают процесс подготовки к передаче Украины американских самолетов F-16. В частности, власти Нидерландов заявили о том, что Вооруженные силы Украины получат 18 таких истребителей. Часть из этих самолетов, безусловно, будет использоваться на Херсонском направлении, где, как ранее писали Новини.LIVE, существует перспектива полноценного контрнаступления в следующем, 2024-м году. К тому же именно на Херсонщине произошло событие, которое может всерьез изменить расстановку сил на фронте, позволив ВСУ перевести войну с позиционной в активную фазу.

Воздушный успех ВСУ

Как уже было сказано, одной из основных проблем украинских подразделений, закрепившихся на левобережном плацдарме в районе села Крынки, является российская авиация. Бомбардировка позиций ВСУ как минимум не позволяет расширить подконтрольную территорию и сформировать достаточно мощную группировку для более серьезных наступательных действий в этом районе.

Поэтому очень важен успех украинских защитников, который имел место утром 22 декабря именно на Херсонском направлении. ВСУ сбили сразу три российских самолета — причем этими мишенями оказались современные истребители-бомбардировщики Су-34.

Российская армия начала эксплуатировать эти самолеты только в январе 2007 года, так что это одни из новейших образцов военной техники в российской армии. Приблизительная стоимость одного такого самолета — в районе 36 миллионов долларов. Поэтому россияне за одно утро только на одном понесли серьезные убытки.

Чем был нанесен этот сокрушительный удар по российским самолетам, пока не сообщается. Но, по неофициальной информации, речь идет об использовании американской системы ПВО Patriot. Здесь следует напомнить о том, что недавно западные партнеры объявили о передаче Вооруженным силам Украины именно этой техники. Вероятно, она была отправлена именно на Херсонское направление для нейтрализации российского превосходства в воздухе.

Это событие, кроме самого локального успеха в борьбе с российской авиацией, имеет и потенциальные далеко идущие последствия. Одним из ключевых факторов успешности боевых действий именно контроль над воздушным пространством. До последнего времени у российской армии было такое преимущество, что позволяло ей постоянно бомбить даже Херсон, расположенный на правом, освободившемся берегу Днепра.

Потеря сразу трех современных самолетов и последующие не менее печальные (для оккупантов) перспективы по удержанию позиций в районе Алешек и на всем левобережье могут обернуться даже "жестом доброй воли", то есть бегством вглубь территории Херсонской области.