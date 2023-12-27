Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 27.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 26 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 26 декабря.

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DeepState

Российские захватчики по состоянию на 27.12.2023 проводят активную наступательную операцию по следующим направлениям фронта:

Сватовском

Бахмутском

Северском

Авдеевском

Бердянском

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожском

Таврическом.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 59 боевых столкновений с российскими войсками:

на восточном берегу реки Днепр Херсонской области,

в районе Сынковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области,

Серебрянского лесничества Луганской области

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

и Веселого Донецкой области,

Клещеевки и Андреевки Донецкой области,

в Новобахмутовку, Авдеевку, Первомайский и Невельский Донецкую область,

Новомихайловки и Победы Донецкой области,

на запад в Вербовое и Роботино Запорожской области.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска подтвердили наступление в районе Купянска, Авдеевки, Марьинки и Роботина, поскольку позиционные бои продолжались по всей линии столкновения.

"Кремль также формализовал способы принуждения жителей оккупированной Украины получить российские паспорта с использованием выплат по материнскому капиталу", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 декабря 2023 года

На 27 декабря нет обновленных актуальных данных. Поэтому пока напомним ситуацию за прошедшие сутки.

За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение с врагом.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 17 атак врага в районе Синьковки Харьковской области. Там враг безрезультатно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении кафиры наступательных действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника у населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ устойчиво держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Силы обороны отразили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, там наши защитники отразили четыре атаки.

Шахтерском направлении захватчики не вели наступательных действий.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левобережье.

"Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил" , — отметили в Генштабе.

Напомним, российские войска пытаются выбить украинские подразделения на левом берегу Днепра в районе Крынок. Но успех украинской противовоздушной обороны в Херсонском направлении может кардинально изменить ситуацию на этом участке фронта в пользу ВСУ.