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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні

31 грудня 2023 07:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 31.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 31 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 31 грудня.

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DeepState

Російські загарбники станом на 27.12.2023 проводять активну наступальну операцію на таких напрямках фронту:

  • Сватівському
  • Бахмутському
  • Сіверському
  • Авдіївському
  • Бердянському
Карта бойових дій від Deepstate
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
  • Запорізькому
  • Таврійському.

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

  • Українські військові провели 49 бойових зіткнень з російськими військовими в районі:
  • іньківки Харківської області,
  • Макіївки Луганської області,
  • Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області,
Карта бойових дій від Liveuamap
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Степового, Авдіївки, Першотравневого та Невельського Донецької області,
  • Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.
  • на схід від Копані Запорізької області,
  • на східному березі річки Дніпро в Херсонській області.

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські війська станом на 31 грудня досягли підтверджених успіхів у районі Кремінної, Бахмута та Авдіївки, оскільки позиційні бої тривали на всій лінії зіткнення.

"Повідомляється, що російське військове 
Росія продовжує зусилля щодо інтеграції систем освіти на окупованій Україні та розширення освітніх програм, спрямованих на ліквідацію української ідентичності на окупованих територіях", — кажуть аналітики Інститу вивчення війни.

Оперативна ситуація в Україні станом на 31 грудня 2023 року

Протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень.

"Загалом ворог завдав 3 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — мовиться в повідомленні.

Бойові зіткнення тривають на:

  • Куп’янському напрямку
  • Лиманському напрямку 
  • Бахмутському напрямку
  • Авдіївському напрямку 
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Українські військові на фронті. Фото: Генштаб
  • Мар’їнському напрямку
  • Шахтарському напрямку
  • Запорізькому напрямку 
  • Херсонському напрямку 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав кількість постраждалих та загиблих людей внаслідок масованої атаки РФ вчора, 29 грудня. За його словами, 159 осіб отримали травми, а 39 — загинули.

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