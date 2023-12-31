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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

31 декабря 2023 07:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 31.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 31 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 31 декабря.

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DeepState

Российские захватчики по состоянию на 27.12.2023 проводят активную наступательную операцию по следующим направлениям фронта:

  • Сватовском
  • Бахмутском
  • Северском
  • Авдеевском
  • Бердянском
Карта боевых действий от Deepstate
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
  • Запорожском
  • Таврическом.

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

  • Украинские военные провели 49 боевых столкновений с российскими военными в районе:
  • иньковки Харьковской области,
  • Макеевки Луганской области,
  • Богдановки, Клещевки и Андреевки Донецкой области,
Карта боевых действий от Liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Степного, Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области,
  • Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
  • восточнее Копани Запорожской области,
  • на восточном берегу реки Днепр в Херсонской области.

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска на 31 декабря достигли подтвержденных успехов в районе Кременной, Бахмута и Авдеевки, поскольку позиционные бои продолжались на всей линии столкновения.

"Сообщается, что российское военное
Россия продолжает усилия по интеграции систем образования на оккупированной Украине и расширению образовательных программ, направленных на ликвидацию украинской идентичности на оккупированных территориях", — говорят аналитики Инстита изучения войны.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 31 декабря 2023 года

В течение суток произошло 49 боевых столкновений.

"В целом враг нанес 3 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.

Боевые столкновения продолжаются на:

  • Купянском направлении
  • Лиманском направлении
  • Бахмутском направлении
  • Авдеевском направлении
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Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб
  • Марьинском направлении
  • Шахтерском направлении
  • Запорожском направлении
  • Херсонском направлении

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал количество пострадавших и погибших людей в результате массированной атаки РФ вчера, 29 декабря. По его словам, 159 человек получили травмы, а 39 погибли.

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