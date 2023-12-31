Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 31.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 31 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 31 декабря.
DeepState
Российские захватчики по состоянию на 27.12.2023 проводят активную наступательную операцию по следующим направлениям фронта:
- Сватовском
- Бахмутском
- Северском
- Авдеевском
- Бердянском
- Запорожском
- Таврическом.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
- Украинские военные провели 49 боевых столкновений с российскими военными в районе:
- иньковки Харьковской области,
- Макеевки Луганской области,
- Богдановки, Клещевки и Андреевки Донецкой области,
- Степного, Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области,
- Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- восточнее Копани Запорожской области,
- на восточном берегу реки Днепр в Херсонской области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Российские войска на 31 декабря достигли подтвержденных успехов в районе Кременной, Бахмута и Авдеевки, поскольку позиционные бои продолжались на всей линии столкновения.
"Сообщается, что российское военное
Россия продолжает усилия по интеграции систем образования на оккупированной Украине и расширению образовательных программ, направленных на ликвидацию украинской идентичности на оккупированных территориях", — говорят аналитики Инстита изучения войны.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 31 декабря 2023 года
В течение суток произошло 49 боевых столкновений.
"В целом враг нанес 3 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.
Боевые столкновения продолжаются на:
- Купянском направлении
- Лиманском направлении
- Бахмутском направлении
- Авдеевском направлении
- Марьинском направлении
- Шахтерском направлении
- Запорожском направлении
- Херсонском направлении
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал количество пострадавших и погибших людей в результате массированной атаки РФ вчера, 29 декабря. По его словам, 159 человек получили травмы, а 39 погибли.
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