Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 31.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 31 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 31 декабря.

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DeepState

Российские захватчики по состоянию на 27.12.2023 проводят активную наступательную операцию по следующим направлениям фронта:

Сватовском

Бахмутском

Северском

Авдеевском

Бердянском

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожском

Таврическом.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 49 боевых столкновений с российскими военными в районе:

иньковки Харьковской области,

Макеевки Луганской области,

Богдановки, Клещевки и Андреевки Донецкой области,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Степного, Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области,

Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

восточнее Копани Запорожской области,

на восточном берегу реки Днепр в Херсонской области.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска на 31 декабря достигли подтвержденных успехов в районе Кременной, Бахмута и Авдеевки, поскольку позиционные бои продолжались на всей линии столкновения.

"Сообщается, что российское военное

Россия продолжает усилия по интеграции систем образования на оккупированной Украине и расширению образовательных программ, направленных на ликвидацию украинской идентичности на оккупированных территориях", — говорят аналитики Инстита изучения войны.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 31 декабря 2023 года

В течение суток произошло 49 боевых столкновений.

"В целом враг нанес 3 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.

Боевые столкновения продолжаются на:

Купянском направлении

Лиманском направлении

Бахмутском направлении

Авдеевском направлении

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Марьинском направлении

Шахтерском направлении

Запорожском направлении

Херсонском направлении

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал количество пострадавших и погибших людей в результате массированной атаки РФ вчера, 29 декабря. По его словам, 159 человек получили травмы, а 39 погибли.