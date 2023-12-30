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Зеленський назвав кількість загиблих внаслідок масованої атаки РФ

30 грудня 2023 14:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський назвав кількість загиблих внаслідок масованої атаки РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість постраждалих та загиблих людей внаслідок масованої атаки РФ вчора, 29 грудня. За його словами, 159 осіб отримали травми, а 39 — загинули.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зеленський розповів, що досі тривають роботи з ліквідації наслідків учорашньої російської атаки. Ворог пошкодив майже 120 міст і сіл — сотні цивільних обʼєктів.

"Загалом через цей удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на даний час, на жаль, 39 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Усім пораненим і травмованим надано необхідну допомогу", — повідомив глава держави.

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