Зеленський назвав кількість загиблих внаслідок масованої атаки РФ
Президент України Володимир Зеленський назвав кількість постраждалих та загиблих людей внаслідок масованої атаки РФ вчора, 29 грудня. За його словами, 159 осіб отримали травми, а 39 — загинули.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Масована атака РФ на Україну
Зеленський розповів, що досі тривають роботи з ліквідації наслідків учорашньої російської атаки. Ворог пошкодив майже 120 міст і сіл — сотні цивільних обʼєктів.
"Загалом через цей удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на даний час, на жаль, 39 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Усім пораненим і травмованим надано необхідну допомогу", — повідомив глава держави.
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