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Зеленский назвал количество погибших в результате массированной атаки РФ

30 декабря 2023 14:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский назвал количество погибших в результате массированной атаки РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество пострадавших и погибших людей в результате массированной атаки РФ вчера, 29 декабря. По его словам, 159 человек получили травмы, а 39 — погибли.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Зеленский рассказал, что до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней российской атаки. Враг повредил почти 120 городов и сел — сотни гражданских объектов.

"В целом из-за этого удара террористов пострадали 159 человек. Среди них по состоянию на настоящее время, к сожалению, 39 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Всем раненым и травмированным оказана необходимая помощь", — сообщил глава государства.

Он поблагодарил спасателей ГСЧС, работников и работниц коммунальных предприятий, полицейских, всех, кто сейчас на местах помогает, поддерживает людей, разбирает завалы и восстанавливает нормальную жизнь.

"Отдельно хочу поблагодарить всех лидеров мира, политиков и общественных деятелей, которые осудили эту атаку. Спасибо журналистам из многих стран, которые поддерживают наших людей и рассказывают правду о российском зле и о нашей защите. Оружие в руках украинцев — это всегда защита жизни, и каждое проявление российского террора вновь и вновь доказывает — нельзя медлить с помощью тем, кто противостоит террору. Мы все вместе должны победить террор", — добавил Зеленский.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко объявил 1 января день траура. По его словам, атака на столицу вчера, 29 декабря, стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей города.

Также мы писали, что россияне совершили массированную атаку по Украине вчера, 29 декабря. Они выпустили 158 воздушных целей. Повреждения получили объекты инфраструктуры, жилые дома, а также в результате обстрелов пострадали люди. Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, могли ли оккупанты атаковать Украину, чтобы попасть по иностранным военным самолетам F-16.

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