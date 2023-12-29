Ігнат відповів, чи міг бути масований обстріл України росіянами спробою пошуку F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

Росіяни здійснили масовану атаку по Україні сьогодні, 29 грудня. Вони випустили 158 повітряних цілей. Ушкоджень зазнали об'єкти інфраструктури, житлові будинки, а також внаслідок обстрілів постраждали люди. Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, чи могли окупанти атакувати Україну, щоб влучити по іноземним військовим літакам F-16.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Юрій Ігнат.

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За словами Ігната, під час обстрілу України 29 грудня, ворог застосував не лише крилаті ракети, а й, С-300, С-400, "Іскандери", "Кинджали", Х-22 та Х-31.

"Ці засоби можуть збиватися лише системами, які здатні це робити, які здатні збивати ракети, що летять по балістичній траєкторії… Результат сьогодні роботи протиповітряної оборони доволі-таки успішний", — підкреслив речник.

Як пояснив Ігнат, сьогоднішня атака по державі не означає, що противник здійснював "пошук" літаків F-16.

"Та ні. Я не думаю, що це вивідування F-16. Це масований ракетний удар. Різними засобами… Об’єкти, які ворог обрав, ми не будемо озвучувати, але ми бачимо наслідки в різних містах", — зазначив Ігнат.

Він також додав, що такі дії ворога навряд чи "можна назвати пошуком F-16". Речник переконаний, що РФ та її розвідка має дані про наявність в Україні літаків цього типу.

"Я думаю, що Росія чудово знає про те, що є у нас вони чи немає. Я думаю, російська розвідка теж працює", — зауважив Ігнат.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров прокоментував масовану атаку російських окупантів на Україну. Він відзначив, що у росіян є великі запаси повітряної зброї і вони можуть здійснювати подібні обстріли й надалі.

Додамо, внаслідок ворожого удару по Києву є загиблі, рятувальники продовжують працювати на місці влучань та падіння уламків. Стало відомо, що працівники ДСНС дістали з-під завалів ще два тіла загиблих.