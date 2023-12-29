Игнат ответил, мог ли быть массированный обстрел Украины россиянами попыткой поиска F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Укринформ

Россияне совершили массированную атаку по Украине сегодня, 29 декабря. Они выпустили 158 воздушных целей. Повреждения получили объекты инфраструктуры, жилые дома, а также в результате обстрелов пострадали люди. Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, могли ли оккупанты атаковать Украину, чтобы попасть по иностранным военным самолетам F-16.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Юрий Игнат.

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По словам Игната, во время обстрела Украины 29 декабря, враг применил не только крылатые ракеты, но и С-300, С-400, "Искандеры", "Кинжалы", Х-22 и Х-31.

"Эти средства могут сбиваться только системами, которые способны это делать, которые способны сбивать летящие по баллистической траектории ракеты… Результат сегодня работы противовоздушной обороны довольно-таки успешен", — подчеркнул спикер.

Как объяснил Игнат, сегодняшняя атака по государству не означает, что противник совершал "поиск" самолетов F-16.

"Да нет. Я не думаю, что это разведка F-16. Это массированный ракетный удар. Разными средствами… Объекты, которые враг выбрал, мы не будем озвучивать, но мы видим последствия в разных городах", — отметил Игнат.

Он также добавил, что такие действия врага вряд ли "можно назвать поиском F-16". Спикер убежден, что РФ и ее разведка располагает данными о наличии в Украине самолетов этого типа.

"Я думаю, что Россия прекрасно знает о том, что есть у нас они или нет. Я думаю, российская разведка тоже работает", — подметил Игнат.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров прокомментировал массированную атаку российских оккупантов по Украине. Он отметил, что у россиян есть большие запасы воздушного оружия и они могут производить подобные обстрелы и дальше.

Добавим, в результате вражеского удара по Киеву погибли люди, спасатели продолжают работать на месте попаданий и падения обломков. Стало известно, что работники ГСЧС извлекли из-под завалов еще два тела погибших.