З такими запасами ракет РФ може і буде продовжувати атаки по Україні, — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував масовану атаку російських окупантів на Україну. За його словами, з такими запасами ракет ворог може і буде продовжувати обстріли.

Про це Рустем Умєров написав у Facebook.

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Умєров наголосив, що росіяни багато місяців накопичували ракети для ударів по житлових будинках, торговельних центрах та лікарнях.

"За даними Повітряних сил окупанти використовували аеробалістичні, балістичні, крилаті, зенітно-керовані ракети, дрони-камікадзе "Шахед". 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505. Це наймасованіша атака з повітря за цю війну", — наголосив він.

Російські окупанти вбили та поранили українців, а також зруйнували інфраструктуру. Умєров наголосив, що знову РФ демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, вбивства та геноцид українців. Він зазначив, що за кожен з цих злочинів буде справедливе покарання.

Міністр подякував кожному солдату та офіцеру сил ППО, які зривають підступні плани ворога. За його словами, з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки.

"Зі свого боку продовжуємо роботу з урядами країн-партнерів щодо надання Україні достатньої кількості засобів ППО, щоб убезпечити наш народ від смертельної небезпеки майбутніх атак", — додав Умєров.

Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.

Також ми писали, що російські окупанти почали свою масовану атаку ще вночі, випустивши по Україні спершу дрони, а потім вже ракети різного калібру. Силам ППО вдалося знищити 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.