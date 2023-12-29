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С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине, — Умеров

29 декабря 2023 16:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине, — Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал массированную атаку российских оккупантов на Украину. По его словам, с такими запасами ракет враг может и будет продолжать обстрелы.

Об этом Рустем Умеров написал в Facebook.

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Умеров подчеркнул, что россияне многие месяцы накапливали ракеты для ударов по жилым домам, торговым центрам и больницам.

"По данным Воздушных сил оккупанты использовали аэробаллистические, баллистические, крылатые, зенитно-управляемые ракеты, дроны-камикадзе "Шахед". 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505. Это самая массированная атака с воздуха за эту войну", — подчеркнул он.

Российские оккупанты убили и ранили украинцев, а также разрушили инфраструктуру. Умеров подчеркнул, что снова РФ демонстрирует всему миру, что не имеет иной цели, чем террор, убийства и геноцид украинцев. Он отметил, что за каждое из этих преступлений будет справедливо наказание.

Министр поблагодарил каждого солдата и офицера сил ПВО, которые срывают коварные планы врага. По его словам, с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки.

"Со своей стороны продолжаем работу с правительствами стран-партнеров по предоставлению Украине достаточного количества средств ПВО, чтобы обезопасить наш народ от смертельной опасности будущих атак", — добавил Умеров.

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Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся типов вооружений, кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Также мы писали, что российские оккупанты начали свою массированную атаку еще ночью, выпустив по Украине сначала дроны, а потом уже ракеты разного калибра. Силам ПВО удалось уничтожить 27 ударных БпЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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