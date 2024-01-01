Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 1. 01. 2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні
З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 1 січня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 1 січня.
DeepState
Станом на 1.01.2024 мапа від DeepState ще не оновлена, ми повідомимо нові деталі, як тільки вони стануть відомі. А поки нагадаємо, як виглядала мара напередодні, 31 грудня.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Українські військові провели 42 бойових зіткнень з російськими військовими. Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
Російські та українські війська вели позиційні бої у всьому напрямку руху, але підтверджених змін карти 31 грудня не відбулося.
Оперативна ситуація в Україні станом на 1 січня 2023 року
Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 1 січня 2024 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 31 грудня.
Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення.
Загалом ворог завдав 12 ракетних та 58 авіаційних ударів, у тому числі ударними дронами типу "Shahed-136/131", здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Бойові зіткнення тривають на:
- Куп’янському напрямку
- Лиманському напрямку
- Бахмутському напрямку
- Авдіївському напрямку
- Мар’їнському напрямку
- Шахтарському напрямку
- Запорізькому напрямку
- Херсонському напрямку
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав кількість постраждалих та загиблих людей внаслідок масованої атаки РФ вчора, 29 грудня. За його словами, 159 осіб отримали травми, а 39 — загинули.
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