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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні

1 січня 2024 06:58
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 1. 01. 2024 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 1 січня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 1 січня.

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DeepState

Станом на 1.01.2024 мапа від DeepState ще не оновлена, ми повідомимо нові деталі, як тільки вони стануть відомі. А поки нагадаємо, як виглядала мара напередодні, 31 грудня.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 42 бойових зіткнень з російськими військовими. Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські та українські війська вели позиційні бої у всьому напрямку руху, але підтверджених змін карти 31 грудня не відбулося.

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 січня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 1 січня 2024 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 31 грудня.

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 12 ракетних та 58 авіаційних ударів, у тому числі ударними дронами типу "Shahed-136/131", здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Бойові зіткнення тривають на:

  • Куп’янському напрямку
  • Лиманському напрямку 
  • Бахмутському напрямку
  • Авдіївському напрямку
  • Мар’їнському напрямку
  • Шахтарському напрямку
  • Запорізькому напрямку 
  • Херсонському напрямку 
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав кількість постраждалих та загиблих людей внаслідок масованої атаки РФ вчора, 29 грудня. За його словами, 159 осіб отримали травми, а 39 — загинули.

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