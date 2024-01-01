Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 1. 01. 2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 1 січня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 1 січня.

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DeepState

Станом на 1.01.2024 мапа від DeepState ще не оновлена, ми повідомимо нові деталі, як тільки вони стануть відомі. А поки нагадаємо, як виглядала мара напередодні, 31 грудня.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 42 бойових зіткнень з російськими військовими. Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські та українські війська вели позиційні бої у всьому напрямку руху, але підтверджених змін карти 31 грудня не відбулося.

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 січня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 1 січня 2024 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 31 грудня.

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 12 ракетних та 58 авіаційних ударів, у тому числі ударними дронами типу "Shahed-136/131", здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Бойові зіткнення тривають на:

Куп’янському напрямку

Лиманському напрямку

Бахмутському напрямку

Авдіївському напрямку

Мар’їнському напрямку

Шахтарському напрямку

Запорізькому напрямку

Херсонському напрямку

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав кількість постраждалих та загиблих людей внаслідок масованої атаки РФ вчора, 29 грудня. За його словами, 159 осіб отримали травми, а 39 — загинули.