Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 1. 01. 2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 1 января от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 1 января.
DeepState
По состоянию на 1.01.2024 карта DeepState еще не обновлена, мы сообщим новые детали, как только они станут известны. А пока напомним, как выглядела мечта накануне, 31 декабря.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные провели 42 боевых столкновения с российскими военными. Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Российские и украинские войска вели позиционные бои по всему направлению движения, но подтвержденных изменений карты 31 декабря не произошло.
Оперативная ситуация в Украине на 1 января 2024 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 1 января 2024 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 31 декабря.
В течение суток произошло 42 боевых столкновения.
В общей сложности враг нанес 12 ракетных и 58 авиационных ударов, в том числе ударными дронами типа Shahed-136/131, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Боевые столкновения продолжаются на:
- Купянском направлении
- Лиманском направлении
- Бахмутском направлении
- Авдеевском направлении
- Марьинском направлении
- Шахтерском направлении
- Запорожском направлении
- Херсонском направлении
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал количество пострадавших и погибших людей в результате массированной атаки РФ 29 декабря. По его словам, 159 человек получили травмы, а 39 погибли.
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