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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

1 января 2024 06:58
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 1. 01. 2024 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Появились актуальные карты боевых действий на утро 1 января от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 1 января.

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DeepState

По состоянию на 1.01.2024 карта DeepState еще не обновлена, мы сообщим новые детали, как только они станут известны. А пока напомним, как выглядела мечта накануне, 31 декабря.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 42 боевых столкновения с российскими военными. Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские и украинские войска вели позиционные бои по всему направлению движения, но подтвержденных изменений карты 31 декабря не произошло.

Оперативная ситуация в Украине на 1 января 2024 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 1 января 2024 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 31 декабря.

В течение суток произошло 42 боевых столкновения.

В общей сложности враг нанес 12 ракетных и 58 авиационных ударов, в том числе ударными дронами типа Shahed-136/131, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые столкновения продолжаются на:

  • Купянском направлении
  • Лиманском направлении
  • Бахмутском направлении
  • Авдеевском направлении
  • Марьинском направлении
  • Шахтерском направлении
  • Запорожском направлении
  • Херсонском направлении
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал количество пострадавших и погибших людей в результате массированной атаки РФ 29 декабря. По его словам, 159 человек получили травмы, а 39 погибли.

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