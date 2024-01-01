Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 1. 01. 2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 1 января от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 1 января.

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DeepState

По состоянию на 1.01.2024 карта DeepState еще не обновлена, мы сообщим новые детали, как только они станут известны. А пока напомним, как выглядела мечта накануне, 31 декабря.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 42 боевых столкновения с российскими военными. Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские и украинские войска вели позиционные бои по всему направлению движения, но подтвержденных изменений карты 31 декабря не произошло.

Оперативная ситуация в Украине на 1 января 2024 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 1 января 2024 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 31 декабря.

В течение суток произошло 42 боевых столкновения.

В общей сложности враг нанес 12 ракетных и 58 авиационных ударов, в том числе ударными дронами типа Shahed-136/131, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые столкновения продолжаются на:

Купянском направлении

Лиманском направлении

Бахмутском направлении

Авдеевском направлении

Марьинском направлении

Шахтерском направлении

Запорожском направлении

Херсонском направлении

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал количество пострадавших и погибших людей в результате массированной атаки РФ 29 декабря. По его словам, 159 человек получили травмы, а 39 погибли.