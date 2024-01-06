Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 6.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Вранці 6 січня опубліковано актуальні карти бойових дій українських захисників з російськими окупантами від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW). Вони допомагають відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та ворожих обстрілів і спостерігати за тим, що відбувається на фронті у режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 6 січня.

Читайте також:

DeepState

Станом на 6 січня актуальних карт від DeepState ще немає. Ми одразу повідомимо, як тільки вони з'являться, а поки нагадаємо, якою була ситуація на фронті вчора, 5 січня.

"Ворога дещо відкинуто в Первомайському. Частковий успіх противника біля Хромового та на півночі Авдіївки", — йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Протягом доби на фронті відбулоя 56 бойових зіткнення. Сили оборони протягом 5 січня відбили російські атаки на 4 напрямках, під Авдіївкою відбито 19 штурмів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

За інформацією військових аналітиків, росіяни мають угруповання сил у цьому районі, яке виглядає менш деградованим, ніж інші російські угруповання. Російські війська, схоже, мають умови, що сприяють активізації операцій на Куп'янському напрямку (Харківська та Луганська область).

У росіян є намір отримати територіальні здобутки в районах, які є більш важливими з оперативної точки зору, ніж ті райони, які зараз намагаються захопити російські війська.

Українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Куп'янськ і Борову (35 км на захід від Сватового) взимку 2024 року.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 січня 2023 року

Наразі у Генштабі не надали актуальної інформації щодо ситуації на фронті. Тому ми поки що нагадаємо, якою вона була напередодні.

Окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.

Своєю чергою авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Українські воїни на фронті. Фото: Генштаб

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації спростували оприлюднену інформацію британського видання The Telegraph про можливий повторний наступ армії Росії на Харківську область. Там виданню розповіли, що останні обстріли регіону можуть призвести до нового наступу.