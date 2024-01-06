Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 6.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Утром 6 января были опубликованы актуальные карты боевых действий украинских защитников с российскими оккупантами от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW). Они помогают отслеживать все места контрнаступления ВСУ и вражеских обстрелов и наблюдать за происходящим на фронте в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 6 января.
DeepState
На 6 января актуальных карт от DeepState еще нет. Мы сразу сообщим, как только они появятся, а пока напомним, какова была ситуация на фронте вчера, 5 января.
"Враг несколько отброшен в Первомайском. Частичный успех противника у Хромового и на севере Авдеевки", — говорится в сообщении.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
В течение суток на фронте произошло 56 боевых столкновений. Силы обороны в течение 5 января отразили российские атаки на 4 направлениях, под Авдеевкой отражены 19 штурмов.
Условные отметки на карте:
Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
По информации военных аналитиков, россияне имеют группировку сил в этом районе, которая выглядит менее деградированной, чем другие российские группировки. Российские войска, похоже, имеют условия, способствующие активизации операций на Купянском направлении (Харьковская и Луганская область).
У россиян есть намерение получить территориальные достижения в районах, которые более важны с оперативной точки зрения, чем те районы, которые сейчас пытаются захватить российские войска.
Украинские официальные лица заявили, что цель российских войск — захватить Купянск и Боровую (35 км к западу от Сватового) зимой 2024 года.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 января 2023 года
Пока в Генштабе не предоставили актуальную информацию о ситуации на фронте. Поэтому мы пока напомним, какой она была накануне.
Оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.
В свою очередь авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов и артиллерийское средство врага.
Напомним, в Центре противодействия дезинформации опровергли обнародованную информацию британского издания The Telegraph о возможном повторном наступлении армии России на Харьковскую область. Там рассказали, что последние обстрелы региона могут привести к новому наступлению.
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