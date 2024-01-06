Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 6.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Утром 6 января были опубликованы актуальные карты боевых действий украинских защитников с российскими оккупантами от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW). Они помогают отслеживать все места контрнаступления ВСУ и вражеских обстрелов и наблюдать за происходящим на фронте в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 6 января.

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DeepState

На 6 января актуальных карт от DeepState еще нет. Мы сразу сообщим, как только они появятся, а пока напомним, какова была ситуация на фронте вчера, 5 января.

"Враг несколько отброшен в Первомайском. Частичный успех противника у Хромового и на севере Авдеевки", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

В течение суток на фронте произошло 56 боевых столкновений. Силы обороны в течение 5 января отразили российские атаки на 4 направлениях, под Авдеевкой отражены 19 штурмов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

По информации военных аналитиков, россияне имеют группировку сил в этом районе, которая выглядит менее деградированной, чем другие российские группировки. Российские войска, похоже, имеют условия, способствующие активизации операций на Купянском направлении (Харьковская и Луганская область).

У россиян есть намерение получить территориальные достижения в районах, которые более важны с оперативной точки зрения, чем те районы, которые сейчас пытаются захватить российские войска.

Украинские официальные лица заявили, что цель российских войск — захватить Купянск и Боровую (35 км к западу от Сватового) зимой 2024 года.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 января 2023 года

Пока в Генштабе не предоставили актуальную информацию о ситуации на фронте. Поэтому мы пока напомним, какой она была накануне.

Оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов и артиллерийское средство врага.

Украинские воины на фронте. Фото: Генштаб

Напомним, в Центре противодействия дезинформации опровергли обнародованную информацию британского издания The Telegraph о возможном повторном наступлении армии России на Харьковскую область. Там рассказали, что последние обстрелы региона могут привести к новому наступлению.