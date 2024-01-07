Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 7.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Українські військові продовжують вести бойові дії проти російських загарбників. Вранці 7 січня з'явилися актуальні карти бойових дій українських захисників з російськими окупантами від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW). Відтак ви можете прослідкувати, що відбувається на фронті у режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 7 січня.

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DeepState

Бойові дії тривають на таких напрямках:

Авдіївському,

Сіверському,

Сватівському,

Бахмутському,

Бердянському,

Запорізькому,

Таврійському.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 27 бойових зіткнень з російськими військами в районах:

Сіньківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, Кліщіївки, Новобахмутівки, Степного, Авдіївки,

поблизу Первомайського та Невельського Донецької області,

Мар'їнки та Новомихайлівки, Роботиного та південніше.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

7 січня російські та українські війська продовжили позиційні бої на всій лінії зіткнення.

"Міністерство оборони Росії (МО) продовжує зусилля щодо стимулювання служби у російських збройних силах, рекламуючи підтримку будівництва житла", — мовиться в повідомленні.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Російська окупаційна влада щосили намагається надати базові послуги мешканцям окупованих територій України.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 січня 2023 року

Наразі у Генштабі не надали актуальної інформації щодо ситуації на фронті. Тому ми поки що нагадаємо, якою вона була напередодні, 7 січня.

Протягом доби відбулося 27 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив

23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Українські воїни на фронті. Фото: Генштаб

Нагадаємо, Зенітно-ракетний комплекс Patriot — унікальна зброя, яка довела свою ефективність проти аеробалістичних ракет "кинджал", які начебто неможливо було збити. Наразі маємо 25 збитих "кинджалів" зі всіх 63 запущених з початку війни.