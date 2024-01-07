Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 7.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні
Українські військові продовжують вести бойові дії проти російських загарбників. Вранці 7 січня з'явилися актуальні карти бойових дій українських захисників з російськими окупантами від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW). Відтак ви можете прослідкувати, що відбувається на фронті у режимі реального часу.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 7 січня.
DeepState
Бойові дії тривають на таких напрямках:
- Авдіївському,
- Сіверському,
- Сватівському,
- Бахмутському,
- Бердянському,
- Запорізькому,
- Таврійському.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Українські військові провели 27 бойових зіткнень з російськими військами в районах:
- Сіньківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, Кліщіївки, Новобахмутівки, Степного, Авдіївки,
- поблизу Первомайського та Невельського Донецької області,
- Мар'їнки та Новомихайлівки, Роботиного та південніше.
Умовні позначки на карті:
Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
7 січня російські та українські війська продовжили позиційні бої на всій лінії зіткнення.
"Міністерство оборони Росії (МО) продовжує зусилля щодо стимулювання служби у російських збройних силах, рекламуючи підтримку будівництва житла", — мовиться в повідомленні.
Російська окупаційна влада щосили намагається надати базові послуги мешканцям окупованих територій України.
Оперативна ситуація в Україні станом на 7 січня 2023 року
Наразі у Генштабі не надали актуальної інформації щодо ситуації на фронті. Тому ми поки що нагадаємо, якою вона була напередодні, 7 січня.
Протягом доби відбулося 27 бойових зіткнень.
Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив
23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Зенітно-ракетний комплекс Patriot — унікальна зброя, яка довела свою ефективність проти аеробалістичних ракет "кинджал", які начебто неможливо було збити. Наразі маємо 25 збитих "кинджалів" зі всіх 63 запущених з початку війни.
Читайте Новини.LIVE!