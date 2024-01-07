Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні arrow

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні

7 січня 2024 07:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 7.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Українські військові продовжують вести бойові дії проти російських загарбників. Вранці 7 січня з'явилися актуальні карти бойових дій українських захисників з російськими окупантами від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW). Відтак ви можете прослідкувати, що відбувається на фронті у режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 7 січня.

Читайте також:

DeepState

Бойові дії тривають на таких напрямках:

  • Авдіївському,
  • Сіверському,
  • Сватівському,
  • Бахмутському,
  • Бердянському,
  • Запорізькому,
  • Таврійському.
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 27 бойових зіткнень з російськими військами в районах:

  • Сіньківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, Кліщіївки, Новобахмутівки, Степного, Авдіївки,
  • поблизу Первомайського та Невельського Донецької області,
  • Мар'їнки та Новомихайлівки, Роботиного та південніше. 
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

7 січня російські та українські війська продовжили позиційні бої на всій лінії зіткнення.

"Міністерство оборони Росії (МО) продовжує зусилля щодо стимулювання служби у російських збройних силах, рекламуючи підтримку будівництва житла", — мовиться в повідомленні.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Російська окупаційна влада щосили намагається надати базові послуги мешканцям окупованих територій України.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 січня 2023 року 

Наразі у Генштабі не надали актуальної інформації щодо ситуації на фронті. Тому ми поки що нагадаємо, якою вона була напередодні, 7 січня.

Протягом доби відбулося 27 бойових зіткнень. 
Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 
23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Українські воїни на фронті. Фото: Генштаб

 Нагадаємо, Зенітно-ракетний комплекс Patriot — унікальна зброя, яка довела свою ефективність проти аеробалістичних ракет "кинджал", які начебто неможливо було збити. Наразі маємо 25 збитих "кинджалів" зі всіх 63 запущених з початку війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі