Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 7.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Украинские военные продолжают вести боевые действия против российских захватчиков. Утром 7 января появились актуальные карты боевых действий украинских защитников с российскими оккупантами DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW). Следовательно, вы можете проследить, что происходит на фронте в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 7 января.
DeepState
Боевые действия продолжаются на следующих направлениях:
- Авдеевском,
- Северском,
- Сватовском,
- Бахмутском,
- Бердянском,
- Запорожском,
- Таврическом.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные провели 27 боевых столкновений с российскими войсками в районах:
- Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, Клещеевки, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки,
- вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области,
- Марьинки и Новомихайловки, Работино и южнее.
Условные отметки на карте:
Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
7 января российские и украинские войска продолжили позиционные бои по всей линии столкновения.
"Министерство обороны России (МО) продолжает усилия по стимулированию службы в российских вооруженных силах, рекламируя поддержку строительства жилья", — говорится в сообщении.
Российские оккупационные власти изо всех сил пытаются предоставить базовые услуги жителям оккупированных территорий Украины.
Оперативная ситуация в Украине на 7 января 2023 года
Пока в Генштабе не предоставили актуальную информацию о ситуации на фронте. Поэтому мы пока напомним, какой она была накануне, 7 января.
В течение суток произошло 27 боевых столкновений.
В общем, враг нанес 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил
23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
Напомним, Зенитно-ракетный комплекс Patriot — уникальное оружие, которое доказало свою эффективность против аэробалистических ракет "кинджал", которые вроде бы невозможно было сбить. Сейчас сбито 25 "кинжалов" из всех 63 запущенных с начала войны.
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