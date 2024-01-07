Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 7.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают вести боевые действия против российских захватчиков. Утром 7 января появились актуальные карты боевых действий украинских защитников с российскими оккупантами DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW). Следовательно, вы можете проследить, что происходит на фронте в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 7 января.

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DeepState

Боевые действия продолжаются на следующих направлениях:

Авдеевском,

Северском,

Сватовском,

Бахмутском,

Бердянском,

Запорожском,

Таврическом.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 27 боевых столкновений с российскими войсками в районах:

Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, Клещеевки, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки,

вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области,

Марьинки и Новомихайловки, Работино и южнее.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

7 января российские и украинские войска продолжили позиционные бои по всей линии столкновения.

"Министерство обороны России (МО) продолжает усилия по стимулированию службы в российских вооруженных силах, рекламируя поддержку строительства жилья", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Российские оккупационные власти изо всех сил пытаются предоставить базовые услуги жителям оккупированных территорий Украины.

Оперативная ситуация в Украине на 7 января 2023 года

Пока в Генштабе не предоставили актуальную информацию о ситуации на фронте. Поэтому мы пока напомним, какой она была накануне, 7 января.

В течение суток произошло 27 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил

23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Украинские воины на фронте. Фото: Генштаб

Напомним, Зенитно-ракетный комплекс Patriot — уникальное оружие, которое доказало свою эффективность против аэробалистических ракет "кинджал", которые вроде бы невозможно было сбить. Сейчас сбито 25 "кинжалов" из всех 63 запущенных с начала войны.