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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

7 января 2024 07:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 7.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Украинские военные продолжают вести боевые действия против российских захватчиков. Утром 7 января появились актуальные карты боевых действий украинских защитников с российскими оккупантами DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW). Следовательно, вы можете проследить, что происходит на фронте в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 7 января.

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DeepState

Боевые действия продолжаются на следующих направлениях:

  • Авдеевском,
  • Северском,
  • Сватовском,
  • Бахмутском,
  • Бердянском,
  • Запорожском,
  • Таврическом.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 27 боевых столкновений с российскими войсками в районах:

  • Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, Клещеевки, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки,
  • вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области,
  • Марьинки и Новомихайловки, Работино и южнее.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

7 января российские и украинские войска продолжили позиционные бои по всей линии столкновения.

"Министерство обороны России (МО) продолжает усилия по стимулированию службы в российских вооруженных силах, рекламируя поддержку строительства жилья", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Российские оккупационные власти изо всех сил пытаются предоставить базовые услуги жителям оккупированных территорий Украины.

Оперативная ситуация в Украине на 7 января 2023 года

Пока в Генштабе не предоставили актуальную информацию о ситуации на фронте. Поэтому мы пока напомним, какой она была накануне, 7 января.

В течение суток произошло 27 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил

23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Украинские воины на фронте. Фото: Генштаб

Напомним, Зенитно-ракетный комплекс Patriot — уникальное оружие, которое доказало свою эффективность против аэробалистических ракет "кинджал", которые вроде бы невозможно было сбить. Сейчас сбито 25 "кинжалов" из всех 63 запущенных с начала войны.

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