Ігнат розповів деталі про роботу Patriot

Зенітно-ракетний комплекс "Patriot". Фото: NATO/Flickr

Зенітно-ракетний комплекс "Patriot" — унікальна зброя, яка довела свою ефективність проти аеробалістичних ракет "кинджал", які начебто неможливо було збити.

Наразі маємо 25 збитих "кинджалів" зі всіх 63 запущених з початку війни.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів спікер Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

За словами речника ПСУ, ЗРК Patriot знаходиться у потрібний час у потрібному місці, він може збивати такі ракети як "кинджал".

Цей комплекс працює у різних режимах: ручний, напіватоматичний та автоматичний. "Кинджали" перехоплюються саме в автоматиці. Через високу швидкість підльоту ракети людський фактор не спрацює.

"Комплекс перехоплює ціль, визначає алгоритм та ракету, яка має летіти. Вона збиває ціль шляхом прямого зіткнення. Інакше збити балістику — фактично неможливо. Разом з тим уламки у будь-якому разі падають вниз", — попередив Ігнат.

На питання журналістки, наскільки точною є ракета "кинджал", спікер ПСУ відповів, що багато чого залежить від відстані польоту.

"Інколи вона точна, інколи ні. Але це все російське проіздвоство. "Кинджал" — той самий балістичний Іскандер-М, але повітряного базування. Чим далі летить — тим більша неточність. І навпаки", — уточнив він.

Також українські радари засікають й балістичні "Іскандери" і такі комплекси як Patriot теж можуть їх знищувати.

Нагадаємо, у Повітряних силах не підтверджують на 100% застосування ЗРК Patriot для нещодавнього збиття 5 російських літаків тактичної авіації. Однак натякають, і цілком, очевидно, що росіяни теж зрозуміли, що саме могло їх знищити.