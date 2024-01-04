Юрій Ігнат про ракети РФ та ППО України: ексклюзив 2024

Спікер Повітряних Сил України Юрій Ігнат. Фото: РАР

Навіщо росіяни запустили по Україні сотні ракет, яким загалом є ударний потенціал РФ та як саме працює знаменитий ЗРК Patriot — в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

Яким недавній масований ракетний удар ворога був з точки зору Повітряних Сил?

— 29 грудня летіло 158 засобів повітряного нападу, 2 січня — 134. Атаки схожі, але є відмінність. Якщо перша була спрямована на всю територію України, то друга — на Київ та Харківщину. Але навряд вони готувалися до такого удару 3 місяці.

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Особливо багато підготовки їм не потрібно: ретельно спланувати і врахувати розвіддані, куди саме би вони хотіли вдарити, зробити розрахунки і власне, розпочати все.

3 місяці їм знадобилось для накопичення певного запасу крилатих та балістичних ракет. Вони активно не зловживали ними в осінній період. Так, щомісяця було кілька пусків Іскандерів, але все ж противник віддав перевагу авіаційним ракетам Х-31П, Х-59 та кільком десяткам дронів фактично щоночі.

Ракетна атака на Київ 2 січня. Фото: Reuters

Марно вираховувати, скільки часу потрібно їм на нову підготовку. У них достатньо носіїв крилатих ракет та ракетоносіїв морського базування. Тому противник завдаватиме ударів відповідно до задумів та запасів ракет, які у нього є. От хотіли вони створити в Україні та у столиці невеликий армагедон двома надпотужними ударами перед та опісля Нового року. До речі, у новорічну ніч було ще 90 дронів, що теж є великою кількістю для повітряного удару.

Але Сили оборони справляються і справляються доволі таки непогано. Звісно, нам потрібно ще більше засобів для повітряного захисту. Адже ми теж виснажуємося.

Яким є ударний потенціал РФ загалом? Бо наприклад, 2 січня у повітрі було 18 стратегічних бомбардувальників. Це межа, чи вони можуть ще?

— Можуть, бо носіїв у них багато. Це десятки Ту-22М3, які можуть запустити ракету, сісти, зарядитись і знову піти на пуски. Десятки Ту-95 можуть запускати до восьми ракет, а Ту-160 — удвічі більше.

Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Фото: РосЗМІ

Тому питання не у носіях, а у кількості ракет, які вони можуть собі дозволити. У нас є приблизні розрахунки і розвіддані від ГУР по кожній номенклатурі.

Якби росіяни мали безмежну кількість ракет і можливість виготовляти сотні на тиждень — вони всі би летіли сюди. Які можуть бути сумніви? Так, виробництво ракет триває, але не так швидко, якби їм хотілося.

Кораблів-носіїв "калібрів" у них теж поки що достатньо. Наземних установок для запуску "Іскандерів так само. Питання у ракетах — чи є у них можливість витрачати таку кількість? Те ж саме по Кинджалах, досить дефіцитних ракет для них, до речі. Цього разу було запущено їхню рекордну кількість —10 штук, всі збито.

Як підсумок: росіяни не можуть залишитися ні з чим, мусять мати стратегічний запас. Тому вдаються до виготовлення більш дешевих речей, як от КАБи, якими вони б'ють по передньому краю. Це як альтернатива ракетам. Бойова частина така ж сама, але вона вже не є такою високоточною зброєю. І це добре. Тому росіяни беруть кількістю.

2 січня ворог підняв у небо 10 МіГ, які й завдали 10 ударів. У google навіть запит з'явився: скільки кинджалів несе один МіГ?

— Один. Ці літаки загрожують нам із Чорного моря. Але знову ж таки — питання не у носіях, а у кількості ракет. Взлетіли два МіГи, випустили дві ракети. А тут 10 взлетіло.

Винищувач МіГ. Фото: РосЗМІ

Ракету "кинджал" може нести і Ту-22М3. Думаю, ці ракети вони можуть прилаштувати і до інших видів авіаційної техніки, якщо в цьому буде потреба. Але у них достатньо й МіГ, які й використовують для цих завдань.

Відомо, скільки ракет у РФ є станом на зараз?

— Ми орієнтуємось на цифри ГУР. Працюють різні розвідки, наші партнери нам теж дають певні дані, але зазвичай їх оприлюднює ГУР.

Згідно даних станом на початок листопада у них було 870 ракет (різної номенклатури. - ред.). Припустимо, що за цей час (із листопада по січень. - ред) вони виготовили 100-200 ракет. Але й витратили, подивіться скільки. Можна сказати, що тенденція пішла на зменшення (від кількості оприлюднених ГУРом).

Пуски російських ракет. Фото: РосЗМІ

Але ж процес виробництва ракет у Росії триває. Інакше ніж впливати на нього західними санкціями — не можна. Росія отримує все їй потрібне через треті країни, тому потрібно зробити так, щоб їй все важче було його діставати. Тоді буде бодай зменшення виробництва, але не припинення.

РФ таки запустила виробництво шахедів чи виготовляють десь по підвалах?

— У Татарстані у них є цехи для збірки самих БпЛА. Якщо їм вдалося налагодити виробництво корпусу фюзеляжу, а при ниніншніх технологіях його можна друкувати на 3D принтері... Виготовити корпус літака сьогодні може будь-яке підприємство, що має обладнення. Далі йде бойова частина, двигуни купують в Китаю чи у Європі. Блок управління літаком, навігація, яка управляє дроном.

Якусь частину дронів РФ отримує від Ірану, а якусь комплектує на своїй території. Власне, це збільшує можливість виготовлення даних БпЛА у кількості.

Як працює ЗРК Patriot, який в тому числі зберігає тисячі життів українців?

— Це унікальна зброя, яка довела свою ефективність проти ракет, які начебто неможливо було збити. Наразі маємо 25 збитих "кинджалів" із 63 запущених з початку війни.

ЗРК Patriot. Фото: Oleksij Reznikov/Twitter

І якщо ЗРК Patriot знаходиться у потрібний час у потрібному місці, він може збивати ці ракети. Комплекс працює у різних режимах: ручний, напіватоматичний та автоматичний. Кинджали перехоплюють саме в автоматиці, бо людський фактор тут не спрацює.

Комплекс перехоплює ціль, визначає алгоритм, визначає ракету, яка має летіти. Збиття відбувається шляхом прямого зіткнення ракета з ракетою. Інакше збити балістику — фактично неможливо. Разом з тим уламки у будь-якому разі падають вниз.

Наші радари також засікають й балістичні "Іскандери" і такі комплекси як Patriot можуть їх знищувати.

Нещодавні збиття п'яти російських винищувачів на 5 днів — це теж робота ЗРК Patriot?

— Ми зазвичай не кажемо, але в принципі натякаємо. Зрозуміло, що росіяни вже все прекрасно зрозуміли, що саме їх знищило. І щоб не порушувати наші стандарти та принципи, ми традиційно не будемо нічого говорити. Але там вже все розписано, як саме воно могло статися, адже відповідна відстань і тд.

Росіяни мають розуміти, що на миколаївському, на одеському напрямках, на сході та півночі їх можуть очікувати такі ж самі сюрпризи, як це було на брянському напрямку (в один день було збито 3 вертольоти і 2 літаки). Нехай начуваються. Безнаказано бомбити КАБами у подальшому не вийде.

F-16. Фото: google.com

А коли у нас буде більше таких систем як Patriot, SAMP/T, літаки F-16 із далекобійними ракетами та відповідними радарами, а ще якщо нам перепаде від наших партнерів АВАКС (система дальнього радіолокаційного виявлення та управління. - ред), який бачитиме російські літаки ще далі та даватиме на них цілевказання — тоді буде вже зовсім інша історія. Ворог припинить застосування КАБів.

Чи вистачить у нас ракет до ЗРК Patriot?

— Окрім Patriot, у нас є ще інші засоби для збиття: БУКи, С-125, С-300, ППО малого радіусу дії, NASAMS, IRIS-T — широкий спектр озброєння. Але у ЗМІ ми не повинні обговорювати, чого нам вистачить, а чого ні.

Так, потреба у ракетах у нас є, бо ми витрачаємо багато для відбиття таких масованих атак.

Як себе показав ЗРК SAMP/T, який теж може збивати балістичні цілі?

— Поки що по балістиці не маємо роботи, але він працює і збивав уже не мало повітряних цілей. Треба більше, аби перекрити більшу територію країни.

Як працюють мобільні вогневі групи по знищенню шахедів?

— Вони працюють, виїжджають на потенційну точку, де можуть перетинатися із шахедом. Переважну кількість дронів на сьогодні збивають саме мобільні вогневі групи. До речі, до їх обладнення серйозно долучається місцева влада.

Мобільні вогневі групи. Фото: Генштаб

Чому шахеди не збивають по маршруту слідування, а вони часто летять по кілька годин до цілей?

— Якусь частину збивають, але якась і пролітає. Ворог же не дурний. Він теж дивиться, де ми можемо перехопити шахеди, а де ні. Прораховують такі маршрути, щоби максимально ускладними нам роботу. Наші сили та засоби розставлені так, щоби їх зустріти. Захист мобільними вогневими групами теж проводиться локально.

Україна — надзвичайно велика територія. Одна мобільна група може перекрити лише кілька кілометрів. Уявіть, скільки потрібно людей, аби виставити їх для цілковитої оборони. І то все не зіб'ють.

Тому прийнято рішення захищати місто, потенційний об'єкт ураження. Результат є, значить ця схема працює.

По маршруту слідування їх намагається знищувати винищувач, але буває намотує по 5 кіл. Не призначені вони для таких знищень. Тому й чекаємо F-16.

До речі, про "кинджал". Багато пишуть про її потужність, але в тому числі й невелику точність.

— Як коли. Інколи вона точна, інколи ні. Але це все російське проіздвоство. "Кинджал" — той самий балістичний Іскандер-М, але повітряного базування.

Чим далі летить — тим більша неточність. І навпаки.