Юрий Игнат о ракетах РФ и ПВО Украины: эксклюзив 2024

Спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат. Фото: РАР

Зачем россияне запустили по Украине сотни ракет, каким в целом является ударный потенциал РФ и как работает знаменитый ЗРК Patriot — в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

Каким был недавним массированный ракетный удар врага с точки зрения Воздушных Сил?

— 29 декабря летело 158 средств воздушного нападения, 2 января — 134. Атаки похожи, но есть отличие. Если первая была направлена на всю территорию Украины, то вторая – на Киев и Харьковщину. Но вряд ли они готовились к такому удару 3 месяца.

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Особенно много подготовки им не нужно: тщательно спланировать и учесть разведданные, куда именно они хотели бы ударить, сделать расчеты и собственно, начать все.

3 месяца им понадобилось для накопления запаса крылатых и баллистических ракет. Они активно не злоупотребляли ими в осенний период. Да, ежемесячно было несколько пусков Искандеров, но все же противник предпочел авиационные ракеты Х-31П, Х-59 и несколько десятков дронов фактически каждую ночь.

Ракетная атака на Киев 2 января. Фото: Reuters

Бесполезно высчитывать, сколько времени нужно им на новую подготовку. У них достаточно носителей крылатых ракет и ракетоносителей морского базирования.

Поэтому противник будет наносить удары в соответствии с замыслами и запасами ракет, которые у него есть. Вот хотели они создать в Украине и в столице небольшой армагедон двумя сверхмощными ударами до и после Нового года. Кстати, в новогоднюю ночь было еще 90 дронов, что тоже большое количество для воздушного удара.

Но Силы обороны справляются и справляются довольно неплохо. Конечно, нам нужно еще больше средств для воздушной защиты. Мы ведь тоже истощаемся.

Каков ударный потенциал РФ в целом? Например, 2 января в воздухе было 18 стратегических бомбардировщиков. Это предел, могут ли они еще?

— Могут, потому что носителей у них много. Это десятки Ту-22М3, которые могут запустить ракету, сесть, зарядиться и снова пойти на пуски. Десятки Ту-95 могут запускать до восьми ракет, а Ту-160 – вдвое больше.

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Фото: РосСМИ

Поэтому вопрос не в носителях, а в количестве ракет, которые они могут себе позволить. У нас есть приблизительные расчеты и разведданные от ГУР по каждой номенклатуре.

Если бы у россиян было безграничное количество ракет — они бы все летели сюда. Какие могут быть сомнения? Да, производство ракет продолжается, но не так быстро, как бы им хотелось.

Кораблей-носителей "калибров" у них тоже пока достаточно. Наземных установок для запуска "Искандеров так же. Вопрос в ракетах — есть ли у них возможность тратить такое количество? То же самое по Кинжалам, достаточно дефицитных ракет для них, кстати. На этот раз было запущено их рекордное количество — 10 штук, все сбито.

Как результат: россияне не могут остаться ни с чем, должны оставить стратегический запас. Поэтому прибегают к изготовлению более дешевых вещей, как КАБы, которыми они бьют по переднему краю.

Это как альтернатива ракетам. Боевая часть такая же, но она уже не является таким высокоточным оружием. И это хорошо. Поэтому россияне берут количеством.

2 января враг поднял в небо 10 МиГов, которые и нанесли 10 ударов. У google даже запрос появился: сколько кинжалов несет один МиГ?

– Один. Эти самолеты угрожают нам из Черного моря. Но опять же вопрос не в носителях, а в количестве ракет. Взлетели два МиГа, выпустили две ракеты. А тут 10 взлетело.

Истребитель МиГ. Фото: РосСМИ

Ракету "Кинжал" может нести и Ту-22М3. Думаю, эти ракеты они могут пристроить и к другим видам авиационной техники, в случае необходимости. Но у них достаточно МиГов, которые используют для этих задач.

Известно, сколько ракет в РФ есть по состоянию на данный момент?

— Мы ориентируемся на цифры ГУР. Работают разные разведки, наши партнеры нам тоже дают определенные данные, но обычно их обнародует ГУР.

Согласно данным по состоянию на начало ноября у них было 870 ракет (разной номенклатуры. – ред.). Предположим, что за это время (с ноября по январь – ред) они изготовили 100-200 ракет. Но и потратили, посмотрите сколько. Можно сказать, что тенденция пошла на убыль (от количества обнародованных ГУРом).

Пуска российских ракет. Фото: РосСМИ

Но ведь процесс производства ракет в России продолжается. Иначе, чем влиять на него западными санкциями, нельзя. Россия получает все ей нужное через третьи страны, поэтому нужно сделать так, чтобы ей все труднее было все это доставать. Тогда будет хотя бы уменьшение производства, но не прекращение.

РФ таки запустила производство шахедов или производят где-нибудь по подвалам?

— В Татарстане у них есть цеха для сборки самих БПЛА. Если им удалось наладить производство корпуса фюзеляжа, а при нынешних технологиях его можно печатать на 3D принтере... Изготовить корпус самолета сегодня может любое оборудованное предприятие. Далее следует боевая часть, двигатели покупают у Китая или в Европе. Блок управления самолетом, навигация, управляющая дроном.

Какую-то часть дронов РФ получает от Ирана, а какую комплектует на своей территории. По сути, это увеличивает возможность изготовления данных БпЛА в количестве.

Как работает ЗРК Patriot, хранящий тысячи жизней украинцев?

— Это уникальное оружие, которое доказало свою эффективность против ракет, которые вроде бы невозможно было сбить. Сейчас есть 25 сбитых "кинжалов" из 63 запущенных с начала войны.

ЗРК Patriot. Фото: Oleksij Reznikov/Twitter

И если ЗРК Patriot находится в нужное время в нужном месте, то он может сбивать эти ракеты. Комплекс работает в разных режимах: ручной, полуавтоматический и автоматический. "Кинжалы" перехватывают именно в автоматике, потому что человеческий фактор здесь не сработает.

Комплекс перехватывает цель, определяет алгоритм, определяет ракету, которая должна лететь. Сбитие происходит путем прямого столкновения ракеты с ракетой. Иначе сбить баллистику фактически невозможно. Вместе с тем, обломки в любом случае падают вниз.

Наши радары также засекают и баллистические "Искандеры" и такие комплексы, как Patriot, могут их уничтожать.

Недавнее сбитие пяти российских истребителей на 5 дней – это тоже работа Patriot?

— Мы обычно не говорим, но в принципе намекаем. Понятно, что россияне уже все прекрасно поняли, что именно их уничтожило. И, чтобы не нарушать наши стандарты и принципы, мы традиционно не будем ничего говорить. Но там уже все расписано, как именно оно могло произойти, ведь соответствующее расстояние и т.д.

Россияне должны понимать, что на николаевском, на одесском направлениях, на востоке и севере их могут ожидать такие же сюрпризы, как это было на брянском направлении (в один день были сбиты 3 вертолета и 2 самолета). Безнаказанно бомбить КАБами в дальнейшем не получится.

F-16. Фото: google.com

А когда у нас будет больше таких систем как Patriot, SAMP/T, самолеты F-16 с дальнобойными ракетами и соответствующими радарами, а еще если нам достанется от наших партнеров АВАКС (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления. – ред), который будет видеть российские самолеты еще дальше и будет давать на них целеуказания — тогда будет совсем другая история. Враг прекратит применение КАБов.

Хватит ли у нас ракет до ЗРК Patriot?

— Кроме Patriot, у нас есть еще другие средства для сбития: БУКы, С-125, С-300, ПВО малого радиуса действия, NASAMS, IRIS-T — широкий спектр вооружений. Но в СМИ мы не должны обсуждать, чего нам хватит, а чего нет.

Да, потребность в ракетах у нас есть, потому что мы тратим много для отражения таких массированных атак.

Как себя показал ЗРК SAMP/T, который тоже может сбивать баллистические цели?

— Пока что по баллистике нет работы, но он работает и сбивал уже не мало воздушных целей. Надо больше, чтобы перекрыть большую территорию страны.

Как работают мобильные огневые группы по уничтожению шахедов?

— Они работают, уезжают на потенциальную точку, где могут пересекаться с шахедом. Подавляющее количество дронов сегодня сбивают именно мобильные огневые группы. Кстати, к их оборудованию серьезно приобщаются местные власти.

Мобильные огневые группы. Фото: Генштаб

Почему шахеды не сбивают по маршруту следования, а они часто летят по несколько часов до целей?

— Какую-то часть сбивают, но какая-то пролетает. Враг же не глуп. Он тоже смотрит, где мы можем перехватить шахеды, а где нет. Просчитывают такие маршруты, чтобы максимально усложнить работу. Наши силы и средства расставлены так, чтобы встретить их. Защита мобильными огневыми группами тоже производится локально.

Украина — очень большая территория. Одна мобильная группа может перекрыть всего несколько километров. Представьте, сколько нужно людей, чтобы выставить их для полной обороны. И это все не собьют.

Поэтому принято решение защищать город, потенциальный объект поражения. Результат есть, значит, эта схема работает.

По маршруту следования их пытается уничтожать истребитель, но бывает наматывает по 5 кругов. Они не предназначены для таких уничтожений. Потому и ждем F-16.

Кстати, о "кинджалах". Многие пишут о их мощи, но в том числе и о небольшой точности.

– Как когда. Иногда она точная, иногда нет. Но это все российское производство. "Кинжал" — тот самый баллистический Искандер-М, но воздушного базирования.

Чем дальше летит – тем больше неточности. И наоборот.