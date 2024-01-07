Игнат рассказал детали о работе Patriot

Зенитно-ракетный комплекс "Patriot". Фото: NATO/Flickr

Зенитно-ракетный комплекс "Patriot" — уникальное оружие, которое доказало свою эффективность против аэробалистических ракет "кинджал", которые вроде бы невозможно было сбить.

Сейчас есть 25 сбитых "кинжалов" из всех 63 запущенных с начала войны.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

По словам спикера ПСУ, если ЗРК Patriot находится в нужное время в нужном месте, он может сбивать такие ракеты как "кинджал".

Этот комплекс работает в разных режимах: ручной, полуавтоматический и автоматический. "Кинжалы" перехватываются именно в автоматике. Из-за высокой скорости подлета ракеты человеческий фактор не сработает.

"Комплекс перехватывает цель, определяет алгоритм и ракету, которая должна лететь. Она сбивает цель путем прямого столкновения. Иначе сбить баллистику фактически невозможно. Вместе с тем обломки в любом случае падают вниз", — предупредил Игнат.

На вопрос журналистки, насколько точной является ракета "кинджал", спикер ПСУ ответил, что многое зависит от расстояния полета.

"Иногда она точная, иногда нет. Но это все российское производство. "Кинжал" — тот самый баллистический Искандер-М, но воздушного базирования. Чем дальше летит — тем больше неточность. И наоборот", — уточнил он.

Также украинские радары засекают и баллистические "Искандеры" и такие комплексы, как Patriot, тоже могут их уничтожать.

Напомним, в Воздушных силах не подтверждают на 100% применение ЗРК Patriot для недавнего сбивания 5 российских самолетов тактической авиации. Однако намекают, и вполне очевидно, что россияне тоже поняли, что именно могло их уничтожить.