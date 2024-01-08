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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні

8 січня 2024 08:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 8.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні  станом на 8 січня триває 684-та доба російського повномасштабного вторгнення. На ранок 8 січня є актуальні карти бойових дій українських захисників з російськими окупантами від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW). Вони допомагають відслідкувати події, що відбувається на фронті у режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 8 січня.

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DeepState

Станом на 8 січня бойові дії тривають на таких напрямках:

  • Авдіївському,
  • Сіверському,
  • Сватівському,
  • Бахмутському,
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот
  • Бердянському,
  • Запорізькому,
  • Таврійському.

"Ворога відкинуто південніше Новомихайлівки. Противник мав просування у Первомайському", — йдеться в повідомленні.

 

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 29 бойових зіткнень з російськими військами

  • на південь до Тернів Донецької області, Андріївки Донецької області, Новобахмутівки, Авдіївки, Першотравневого та Невельського Донецької області,
  • Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області,
  • на захід до Вербового Запорізької області.
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Окупаційні та українські війська 8 січня продовжили позиційні бої на рубежі Куп'янськ, Сватове, Кремінна. Проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

"Українські та російські джерела повідомили, що позиційні бої тривали на північний схід та схід від Куп'янська в районі Синківки, озера Лиман, Іванівки та Петропавлівки та на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Терного", — вказано у повідомленні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 січня 2023 року 

Наразі у Генштабі не надали актуальної інформації щодо ситуації на фронті. Тому ми поки що нагадаємо, якою вона була напередодні, 7 січня.

Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Український снайпер на фронті. Фото: Генштаб

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", — розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росія запустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Проте Силам ППО вдалося збити 25 таких цілей противника.

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