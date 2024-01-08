Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 8.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні
В Україні станом на 8 січня триває 684-та доба російського повномасштабного вторгнення. На ранок 8 січня є актуальні карти бойових дій українських захисників з російськими окупантами від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW). Вони допомагають відслідкувати події, що відбувається на фронті у режимі реального часу.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 8 січня.
DeepState
Станом на 8 січня бойові дії тривають на таких напрямках:
- Авдіївському,
- Сіверському,
- Сватівському,
- Бахмутському,
- Бердянському,
- Запорізькому,
- Таврійському.
"Ворога відкинуто південніше Новомихайлівки. Противник мав просування у Первомайському", — йдеться в повідомленні.
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Українські військові провели 29 бойових зіткнень з російськими військами
- на південь до Тернів Донецької області, Андріївки Донецької області, Новобахмутівки, Авдіївки, Першотравневого та Невельського Донецької області,
- Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області,
- на захід до Вербового Запорізької області.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
Окупаційні та українські війська 8 січня продовжили позиційні бої на рубежі Куп'янськ, Сватове, Кремінна. Проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.
"Українські та російські джерела повідомили, що позиційні бої тривали на північний схід та схід від Куп'янська в районі Синківки, озера Лиман, Іванівки та Петропавлівки та на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Терного", — вказано у повідомленні.
Оперативна ситуація в Україні станом на 8 січня 2023 року
Наразі у Генштабі не надали актуальної інформації щодо ситуації на фронті. Тому ми поки що нагадаємо, якою вона була напередодні, 7 січня.
Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.
Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", — розповіли у Генштабі.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росія запустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Проте Силам ППО вдалося збити 25 таких цілей противника.
Читайте Новини.LIVE!