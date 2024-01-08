Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 8.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

В Україні станом на 8 січня триває 684-та доба російського повномасштабного вторгнення. На ранок 8 січня є актуальні карти бойових дій українських захисників з російськими окупантами від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW). Вони допомагають відслідкувати події, що відбувається на фронті у режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 8 січня.

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DeepState

Станом на 8 січня бойові дії тривають на таких напрямках:

Авдіївському,

Сіверському,

Сватівському,

Бахмутському,

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Бердянському,

Запорізькому,

Таврійському.

"Ворога відкинуто південніше Новомихайлівки. Противник мав просування у Первомайському", — йдеться в повідомленні.

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 29 бойових зіткнень з російськими військами

на південь до Тернів Донецької області, Андріївки Донецької області, Новобахмутівки, Авдіївки, Першотравневого та Невельського Донецької області,

Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області,

на захід до Вербового Запорізької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Окупаційні та українські війська 8 січня продовжили позиційні бої на рубежі Куп'янськ, Сватове, Кремінна. Проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

"Українські та російські джерела повідомили, що позиційні бої тривали на північний схід та схід від Куп'янська в районі Синківки, озера Лиман, Іванівки та Петропавлівки та на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Терного", — вказано у повідомленні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 січня 2023 року

Наразі у Генштабі не надали актуальної інформації щодо ситуації на фронті. Тому ми поки що нагадаємо, якою вона була напередодні, 7 січня.

Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Український снайпер на фронті. Фото: Генштаб

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура", — розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росія запустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Проте Силам ППО вдалося збити 25 таких цілей противника.