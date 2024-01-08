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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

8 января 2024 08:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 8.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине по состоянию на 8 января продолжаются 684-е сутки российского полномасштабного вторжения. Утром 8 января есть актуальные карты боевых действий украинских защитников с российскими оккупантами от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW). Они помогают отследить происходящее на фронте в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 января.

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DeepState

По состоянию на 8 января боевые действия продолжаются по следующим направлениям:

  • Авдеевском,
  • Северском,
  • Сватовском,
  • Бахмутском,
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот
  • Бердянском,
  • Запорожском,
  • Таврическом.

"Враг отброшен южнее Новомихайловки. Противник имел продвижение в Первомайском", — говорится в сообщении.

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным  территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 29 боевых столкновений с российскими войсками

  • на юг до Тернов Донецкой области, Андреевки Донецкой области, Новобахмутовки, Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области,
  • Марьинки и Новомихайловки Донецкой области,
  • к западу в Вербовой Запорожской области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Оккупационные и украинские войска 8 января продолжили позиционные бои на рубеже Купянск, Сватово, Кременная. Однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не последовало.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

"Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои продолжались к северо-востоку и востоку от Купянска в районе Сынковки, озера Лиман, Ивановки и Петропавловки и западнее Кременной в районе Ямполевки и Терного", — указано в сообщении.

Оперативная ситуация в Украине на 8 января 2023 года

Пока в Генштабе не предоставили актуальную информацию о ситуации на фронте. Поэтому мы пока напомним, какой она была накануне, 7 января.

В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

Всего враг нанес 6 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Украинский снайпер на фронте Фото: Генштаб

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура", — рассказали в Генштабе.

Напомним, с начала полномасштабной войны Россия запустила по Украине 63 аэробалистические ракеты "Кинжал". Однако Силам ПВО удалось сбить 25 таких целей противника.

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