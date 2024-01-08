Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 8.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
В Украине по состоянию на 8 января продолжаются 684-е сутки российского полномасштабного вторжения. Утром 8 января есть актуальные карты боевых действий украинских защитников с российскими оккупантами от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW). Они помогают отследить происходящее на фронте в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 января.
DeepState
По состоянию на 8 января боевые действия продолжаются по следующим направлениям:
- Авдеевском,
- Северском,
- Сватовском,
- Бахмутском,
- Бердянском,
- Запорожском,
- Таврическом.
"Враг отброшен южнее Новомихайловки. Противник имел продвижение в Первомайском", — говорится в сообщении.
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные провели 29 боевых столкновений с российскими войсками
- на юг до Тернов Донецкой области, Андреевки Донецкой области, Новобахмутовки, Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области,
- Марьинки и Новомихайловки Донецкой области,
- к западу в Вербовой Запорожской области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Оккупационные и украинские войска 8 января продолжили позиционные бои на рубеже Купянск, Сватово, Кременная. Однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не последовало.
"Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои продолжались к северо-востоку и востоку от Купянска в районе Сынковки, озера Лиман, Ивановки и Петропавловки и западнее Кременной в районе Ямполевки и Терного", — указано в сообщении.
Оперативная ситуация в Украине на 8 января 2023 года
Пока в Генштабе не предоставили актуальную информацию о ситуации на фронте. Поэтому мы пока напомним, какой она была накануне, 7 января.
В течение суток произошло 29 боевых столкновений.
Всего враг нанес 6 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура", — рассказали в Генштабе.
Напомним, с начала полномасштабной войны Россия запустила по Украине 63 аэробалистические ракеты "Кинжал". Однако Силам ПВО удалось сбить 25 таких целей противника.
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