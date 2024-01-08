Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 8.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

В Украине по состоянию на 8 января продолжаются 684-е сутки российского полномасштабного вторжения. Утром 8 января есть актуальные карты боевых действий украинских защитников с российскими оккупантами от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW). Они помогают отследить происходящее на фронте в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 января.

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DeepState

По состоянию на 8 января боевые действия продолжаются по следующим направлениям:

Авдеевском,

Северском,

Сватовском,

Бахмутском,

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Бердянском,

Запорожском,

Таврическом.

"Враг отброшен южнее Новомихайловки. Противник имел продвижение в Первомайском", — говорится в сообщении.

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 29 боевых столкновений с российскими войсками

на юг до Тернов Донецкой области, Андреевки Донецкой области, Новобахмутовки, Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области,

Марьинки и Новомихайловки Донецкой области,

к западу в Вербовой Запорожской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Оккупационные и украинские войска 8 января продолжили позиционные бои на рубеже Купянск, Сватово, Кременная. Однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не последовало.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

"Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои продолжались к северо-востоку и востоку от Купянска в районе Сынковки, озера Лиман, Ивановки и Петропавловки и западнее Кременной в районе Ямполевки и Терного", — указано в сообщении.

Оперативная ситуация в Украине на 8 января 2023 года

Пока в Генштабе не предоставили актуальную информацию о ситуации на фронте. Поэтому мы пока напомним, какой она была накануне, 7 января.

В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

Всего враг нанес 6 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Украинский снайпер на фронте Фото: Генштаб

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура", — рассказали в Генштабе.

Напомним, с начала полномасштабной войны Россия запустила по Украине 63 аэробалистические ракеты "Кинжал". Однако Силам ПВО удалось сбить 25 таких целей противника.