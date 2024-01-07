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Ігнат розповів, скільки ворожих "Кинджалів" знищила ППО з початку великої війни

7 січня 2024 20:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ігнат розповів, скільки ворожих "Кинджалів" знищила ППО з початку великої війни
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

З початку повномасштабної війни Росія запустила по Україні 63 аеробалістичні ракети "Кинджал". Проте Силам ППО вдалося збити 25 таких цілей противника.

Про це заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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З якого періоду почали знищувати ворожі ракети "Кинджал"

За його словами, станом на сьогодні, 7 січня, РФ випустила по Україні 63 "Кинджали" за весь час повномасштабного вторгнення. 

"Це інформація офіційна. 25 — знищено, починаючи з 4 травня (2023 року. — Ред.). Саме тоді ми з весни минулого року отримали Patriоt і отримали можливість знищувати аеробалістичні ракети", — сказав Ігнат.

Падіння ракети в Дніпро під час масованої атаки РФ

Крім того, речник Повітряних Сил ЗСУ вирішив прокоментувати відео, яке зняли під час масованої ракетної атаки РФ на Київ. На ньому можна побачити, як одна з ворожих ракет впала у Дніпро поблизу багатоповерхового житлового будинку. Він наголосив, що поки немає точної інформації, що це був "Кинджал".

"То могло упасти будь-що. Тому можна буде сказати, що це за тип, коли його побачиш", — зауважив Ігнат. 

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Новини.LIVE спікер Повітряних Сил України Юрій Ігнат розповів, навіщо росіяни запустили по Україні сотні ракет, яким загалом є ударний потенціал РФ та як саме працює знаменитий ЗРК Patriot.

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