Игнат рассказал, сколько вражеских "Кинжалов" уничтожила ПВО с начала большой войны

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Укринформ

С начала полномасштабной войны Россия запустила по Украине 63 аэробалистические ракеты "Кинжал". Однако Силам ПВО удалось сбить 25 таких целей противника.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".

Читайте также:

С какого периода начали уничтожать вражеские ракеты "Кинжал"

По его словам, по состоянию на сегодняшний день, 7 января, РФ выпустила по Украине 63 "Кинжала" за все время полномасштабного вторжения.

"Эта информация официальная. 25 — уничтожено, начиная с 4 мая (2023 года. — Ред.). Именно тогда мы с весны прошлого года получили Patriоt и получили возможность уничтожать аэробалистические ракеты", — сказал Игнат.

Падение ракеты в Днепр во время массированной атаки РФ

Кроме того, спикер Воздушных Сил ВСУ решил прокомментировать видео, снятое во время массированной ракетной атаки РФ на Киев. На нем можно увидеть, как одна из вражеских ракет упала в Днепр возле многоэтажного жилого дома. Он подчеркнул, что пока нет точной информации, что это был "Кинжал".

"Это могло упасть что угодно. Поэтому можно будет сказать, что это за тип, когда его увидишь", — отметил Игнат.

Напомним, ранее в интервью Новини.LIVE спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат рассказал, зачем россияне запустили по Украине сотни ракет, каким в целом является ударный потенциал РФ и как именно работает знаменитый ЗРК Patriot.