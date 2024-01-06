Скільки бомбардувальників у РФ: коментар Ігната

Російський бомбардувальник Ту-22М3 Фото: mil.in.ua

У повітряно-авіаційному арсеналі РФ перебувають чимало носіїв крилатих ракет, як от бомбардувальники Ту-22М3, Ту-95, Ту-160.

Відтак питання не у носіях, а у кількості ракет, які ворог може дозволити собі для нанесення ударів.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів спікер Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

За його словами, Ту-22М3, можуть запускати ракету, сісти, зарядитись і знову піти на пуски. Ту-95 можуть запускати до восьми ракет, а Ту-160 — удвічі більше.

"Питання не у носіях, а у кількості ракет, які вони можуть собі дозволити. Якби росіяни мали їх безмежну кількість — все би сюди летіло. Які можуть бути сумніви? Так, виробництво ракет триває, але не так швидко, якби їм хотілося", — зазначив Ігнат.

Також за його словами, у противника є кораблі-носії ракет морського базування "калібр", наземні установки для запуску "Іскандерів.

Юрій Ігнат. Фото: google.com

І винищувачі МіГ-31, які робили пуски аеробалістичних ракет "кинджал" 2 січня по Києву. До речі, дані ракети може нести також і Ту-22М3.

"Питання у ракетах — чи є у них можливість витрачати таку кількість? Росіяни не можуть залишитися ні з чим, мусять мати стратегічний запас. Тому вдаються до виготовлення більш дешевих речей, як от КАБи, якими вони б'ють по передньому краю. Це як альтернатива ракетам", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, за даними Повітряних Сил України, вранці 2 січня Росія завдала потужного ракетного удару по столиці. У першій хвилі атакувала 15 "шахедами", які були збиті, а за 4 години запустила крилаті та аеробалістичні ракети у три хвилі.

16 бомбардувальників випустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. А винищувачі МІГ-31К — 10 аеробалістичних ракет "Кинджал". Загалом було 99 ракет різних типів.

Протиповітряна Оборона знищила 72 повітряні цілі. Переважну більшість у межах столиці.