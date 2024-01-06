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В Воздушных Силах рассказали об ударном потенциале РФ

6 января 2024 04:41
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Сколько бомбардировщиков у РФ: комментарий Игната
Российский бомбардировщик Ту-22М3 Фото: mil.in.ua
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В воздушно-авиационном арсенале РФ находятся немало носителей крылатых ракет, таких как бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95, Ту-160.

Следовательно, вопрос не в носителях, а в количестве ракет, которые враг может позволить себе для нанесения ударов.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, Ту-22М3 может запускать ракету, сесть, зарядиться и снова пойти на пуски. Ту-95 могут запускать до восьми ракет, а Ту-160 – вдвое больше.

"Вопрос не в носителях, а в количестве ракет, которые они могут себе позволить. Если бы россияне имели их безграничное количество — все бы сюда летело. Какие могут быть сомнения? Да, производство ракет продолжается, но не так быстро, если бы им хотелось" , – отметил Игнат.

Также по его словам, у противника есть корабли-носители ракет морского базирования "калибр", наземные установки для запуска "Искандеров".

Юрий Игнат
Юрий Игнат. Фото: google.com

И истребители МиГ-31, производившие пуски аэробалистических ракет "кинджал" 2 января по Киеву. Кстати, данные ракеты может нести также и Ту-22М3.

"Вопрос в ракетах — есть ли у них возможность тратить такое количество? Россияне не могут остаться ни с чем, должны иметь стратегический запас. Поэтому прибегают к изготовлению более дешевых вещей, как КАБы, которыми они бьют по переднему краю. Это как альтернатива ракетам", — сказал Игнат.

Напомним, по данным Воздушных Сил Украины, утром 2 января Россия нанесла мощный ракетный удар по столице. В первой волне атаковала 15 "шахедами", которые были сбиты, а через 4 часа запустила крылатые и аэробалистические ракеты в три волны.

16 бомбардировщиков выпустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. А истребители МИГ-31К — 10 аэробалистических ракет "Кинжал". Всего было 99 ракет разных типов.

Противовоздушная Оборона уничтожила 72 воздушных целей. Подавляющее большинство — в пределах столицы.

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