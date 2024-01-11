Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 11.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Станом на ранок четверга, 11 січня, оновилися карти DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за допомогою яких українці можуть слідкувати за перебігом російсько-української війни онлайн та бачити місця контрнаступу ЗСУ, обстрілів РФ і кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 11 січня.

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DeepState

Станом на 11 10.01.2024 актуальних карт від DeepState ще немає. Ми одразу повідомимо, як тільки вони з'являться, а поки нагадаємо, якою була ситуація на фронті вчора, 10 січня.

"Ворог просунувся по посадці південніше Новомихайлівки та веде штурмові дії в бік Георгіївки", — йдеться у зведенні.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська протягом доби завдавали понад 20 авіаударів і намагалися прорвати оборону українських військ біля Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник сім разів намагався прорвати оборону наших військ та здійснив понад 20 авіаційних ударів в районі Новомихайлівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, за даними російського військкора, станом на вечір, 10 січня, російські та українські війська продовжили бойові дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодних підтверджених змін на цьому напрямку не відбулося.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на Куп'янському напрямку в районі Синьківки і на Лиманському напрямку на схід від Тернів і поблизу Торського, району Серебрянського лісу та Веселого.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 січня 2023 року

Актуального зведення Генштабу станом на ранок 11 січня ще не опублікували. Ми одразу подамо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки нагадаємо ключові моменти з вечірнього зведення 10 січня.

Протягом доби на фронті відбулось 42 бойових зіткнення. Українські військові відбили російські атаки на шести напрямках:

на Авдіївському відбито дев'ять атак біля Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 10 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області;

на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили п'ять атак біля Синьківки, де ворог намагався прорвати українську оборону;

на Лиманському — три атаки східніше Тернів та Веселого Донецької області;

на Бахмутському — атаку поблизу Кліщіївки;

на Запорізькому — чотири атаки поблизу Роботиного та західніше Вербового, де противник безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Військові Збройних сил України на танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дії, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що за два роки війни країна-агресорка Росія так і не досягла своїх стратегічних цілей. Зокрема, тих, які ставила перед собою з початком "СВО".