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За два роки війни Росія не досягла своїх стратегічних цілей, ― Скібіцький

11 січня 2024 03:34
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Цілі Росії в Україні - За два роки війни Росія не досягла своїх стратегічних цілей, ― Скібіцький
Вадим Скібіцький. Фото: АрміяInform
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

За два роки війни країна-агресорка Росія так і не досягла своїх стратегічних цілей. Зокрема, тих, які ставила перед собою з початком "СВО".

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтервʼю Аліні Фроловій для подкасту "(не)Безпечна країна" на "Українській правді".

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Які цілі ставила перед собою Росія

РФ планувала захоплення  українських територій на усьому лівому березі Дніпра. Як стверджує Скібіцький, за планом росіян зразка 2022 року, вийти до річки їхня армія мала до кінця 2023-го.
 
Крім того, у Кремлі не раз декларували намір повної окупації Донецької та Луганської областей.
 
"Задача не виконана. Росіяни постійно пересувають терміни: то була весна минулого року, потім осінь, потім до 1 січня 2024 року, і зараз уже до 1 березня цього року, тобто до "виборів", — сказав Скібіцький.
 
Він зазначив, що просування, яке нині демонструє агресор на фронті, не дозволить йому досягти повної окупації Донеччини та Луганщини.
 
Також Скібіцький акцентував увагу на зміні тактики штурмів на фронті — потужних колон для ведення бойових дій не застосовують. Здебільшого  атаки проводять невеликі групи по 10-12 штурмовиків.
 
"Сучасне поле бою — динамічне і прозоре: це БПЛА, космічні апарати, інші засоби розвідки, які дозволяють повністю володіти ситуацією. Будь-який підрозділ чи угруповання військ, яке висувається для виконання будь-яких завдань, за лічені хвилини може бути виявлене і знищене або артилерійським вогнем, або ракетним ударом", — додав представник української воєнної розвідки.
 
Нині, за його словами, одним із основних завдань Кремля залишається утримання захоплених українських територій.
 
"І доки Україна стримує повномасштабну агресію Москви, воєнної загрози для інших європейських держав, зокрема для тих, які межують з Росією, не буде. Наша оцінка дуже проста — на сьогодні весь ресурс сухопутного компоненту армії рф  зараз націлений і знаходиться на нашій території", — резюмував Скібіцький.

Нагадаємо, Росія не відмовилась від своїх початкових максималістських планів захопити Україну, попри численні військові поразки. Заяви західних політиків про перемогу дисонують зі стриманою позицією представників української розвідки.

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ГУР
Росія

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