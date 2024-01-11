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За два года войны Россия не достигла своих стратегических целей, ― Скибицкий

11 января 2024 03:34
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Цели России в Украине – За два года войны Россия не достигла своих стратегических целей, ― Скибицкий
Вадим Скибицкий. Фото: АрмияInform
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

За два года войны страна-агрессор Россия так и не достигла своих стратегических целей. В частности тех, которые ставила перед собой с началом "СВО".

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Алине Фроловой для подкаста "(не)Безопасная страна" на "Украинской правде".

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РФ планировала захват украинских территорий по всему левому берегу Днепра. Как утверждает Скибицкий, по плану россиян образца 2022 года выйти к реке их армия должна была до конца 2023-го.

Кроме того, в Кремле не раз декларировали намерение полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

"Задача не выполнена. Россияне постоянно передвигают сроки: это была весна прошлого года, потом осень, потом до 1 января 2024 года, и сейчас уже до 1 марта этого года, то есть до выборов", — сказал Скибицкий.

Он отметил, что продвижение, демонстрируемое ныне агрессором на фронте, не позволит ему достичь полной оккупации Донетчины и Луганщины.

Также Скибицкий акцентировал внимание на изменении тактики штурмов на фронте — мощные колонны для ведения боевых действий не применяются. В большинстве своем атаки проводят небольшие группы по 10-12 штурмовиков.

"Современное поле боя — динамическое и прозрачное: это БПЛА, космические аппараты, другие средства разведки, которые позволяют полностью владеть ситуацией. Любое подразделение или группировка войск, которая выдвигается для выполнения любых задач, в считанные минуты может быть обнаружена и уничтожена или артиллерийским огнем, или ракетным ударом", — добавил представитель украинской военной разведки.

В настоящее время, по его словам, одной из основных задач Кремля остается содержание захваченных украинских территорий.

"И пока Украина сдерживает полномасштабную агрессию Москвы, военной угрозы для других европейских государств, в том числе для граничащих с Россией, не будет. Наша оценка очень проста — на сегодняшний день весь ресурс сухопутного компонента армии РФ сейчас нацелен и находится на нашей территории", — резюмировал Скибицкий.

Напомним, Россия не отказалась от своих первоначальных максималистских планов захватить Украину, несмотря на многочисленные военные поражения. Заявления западных политиков о победе диссонируют со сдержанной позицией представителей украинской разведки.

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