Цели России в Украине – За два года войны Россия не достигла своих стратегических целей, ― Скибицкий

За два года войны Россия не достигла своих стратегических целей, ― Скибицкий
За два года войны страна-агрессор Россия так и не достигла своих стратегических целей. В частности тех, которые ставила перед собой с началом "СВО".
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Алине Фроловой для подкаста "(не)Безопасная страна" на "Украинской правде".
Какие цели ставила перед собой Россия
РФ планировала захват украинских территорий по всему левому берегу Днепра. Как утверждает Скибицкий, по плану россиян образца 2022 года выйти к реке их армия должна была до конца 2023-го.
Кроме того, в Кремле не раз декларировали намерение полной оккупации Донецкой и Луганской областей.
"Задача не выполнена. Россияне постоянно передвигают сроки: это была весна прошлого года, потом осень, потом до 1 января 2024 года, и сейчас уже до 1 марта этого года, то есть до выборов", — сказал Скибицкий.
Он отметил, что продвижение, демонстрируемое ныне агрессором на фронте, не позволит ему достичь полной оккупации Донетчины и Луганщины.
Также Скибицкий акцентировал внимание на изменении тактики штурмов на фронте — мощные колонны для ведения боевых действий не применяются. В большинстве своем атаки проводят небольшие группы по 10-12 штурмовиков.
"Современное поле боя — динамическое и прозрачное: это БПЛА, космические аппараты, другие средства разведки, которые позволяют полностью владеть ситуацией. Любое подразделение или группировка войск, которая выдвигается для выполнения любых задач, в считанные минуты может быть обнаружена и уничтожена или артиллерийским огнем, или ракетным ударом", — добавил представитель украинской военной разведки.
В настоящее время, по его словам, одной из основных задач Кремля остается содержание захваченных украинских территорий.
"И пока Украина сдерживает полномасштабную агрессию Москвы, военной угрозы для других европейских государств, в том числе для граничащих с Россией, не будет. Наша оценка очень проста — на сегодняшний день весь ресурс сухопутного компонента армии РФ сейчас нацелен и находится на нашей территории", — резюмировал Скибицкий.
Напомним, Россия не отказалась от своих первоначальных максималистских планов захватить Украину, несмотря на многочисленные военные поражения. Заявления западных политиков о победе диссонируют со сдержанной позицией представителей украинской разведки.
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