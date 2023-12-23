Путін все ще планує захопити Україну, попри заяви західних політиків, — ISW

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія не відмовилась від своїх початкових максималістських планів захопити Україну, попри численні військові поразки. Заяви західних політиків про перемогу дисонують зі стриманою позицією представників української розвідки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

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"Українські офіційні особи продовжують попереджати, що Росія зберігає свої максималістські цілі та додаткові цілі щодо територіального завоювання в Україні", — йдеться у звіті ISW.

Зокрема, заступник начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький 22 грудня заявив, що навіть якщо Росії не вдасться досягти своїх оперативно-стратегічних цілей у 2023 році, Путін просто перенесе їх на наступний рік. Тому говорити про повний провал Росії у війні поки що передчасно.

"Заява Скібіцького узгоджується з оцінкою ISW, що Росія продовжує переслідувати максималістські цілі Путіна в Україні, і що нинішній провал російських операцій в Україні не є постійним станом", — зазначили в Інституті вивчення війни.

Що говорять західні політики

Нещодавні коментарі західних офіційних осіб свідчать про те, що Росія вже зазнала поразки.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 22 грудня, що президент Росії Володимир Путін "повністю втратив Україну" і "більше не може досягти своїх військових цілей", що є "великою стратегічною поразкою". Столтенберг також застеріг від очікувань на Заході швидкого закінчення війни", — наголосили в ISW.

Коментарі Столтенберга подібні до оцінки Державного секретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що Росія вже не змогла досягти своєї головної мети — стерти з обличчя землі та поглинути Україну.

ISW стверджує, що росіяни вхопилися за коментар Блінкена та подібні заяви інших західних офіційних осіб, щоб викликати занепокоєння в самій Україні. Начебто, саме ці коментарі свідчать про зменшення фінансової і військової підтримки України з боку Заходу та про те, що західні лідери мають намір взагалі припинити таку підтримку.

Нагадаємо, нещодавно у звіті Американського Інституту вивчення війни йшлося про те, що Путін вигадує нові закони, аби викрадати українських дітей з окупованих територій.