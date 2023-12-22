Путін вигадує нові закони, аби викрадати українських дітей з окупованих територій

Діти тримають таблички з портретом Путіна. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про заходи соціальної підтримки сімей з дітьми, які постраждали внаслідок агресії України", що розширює можливості для депортації українських дітей з окупованих територій. Таким чином російський диктатор намагається узаконювати нові способи депортації неповнолітніх.

Про це йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни ISW.

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"21 грудня Путін підписав указ "Про заходи соціальної підтримки сімей з дітьми, які постраждали внаслідок агресії України", що розширює російський контроль над окупованими територіями України за допомогою фінансового примусу і включає ключове положення, яке ще більше формалізує існуючий набір схем депортації під медичними приводами", — йдеться у звіті.

Сама постанова передбачає, що опікуни дітей, яким після лютого 2022 року не виповнилося 18 років і які отримали поранення під час проживання в окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, мають право на отримання одноразової компенсаційної виплати в розмірі 100 000 рублів.

Положення про фінансову підтримку закріплює соціальний контроль над окупованими територіями України у три способи:

шляхом створення фінансової залежності від російської влади щодо соціальних виплат;

шляхом збору персональної інформації про українських дітей та їхніх опікунів;

шляхом створення образу українських військових як небезпечних для українського цивільного населення у спосіб, що сприяє поширенню негативного ставлення до української держави.

Указ також передбачає, що окупаційна влада зобов'язана направляти дітей до "санаторно-курортних закладів" або в інший спосіб надавати дітям "можливість проїзду до місця відпочинку та лікування" за наявності певних "медичних показників".

"Це положення указу, по суті, дозволить російським окупаційним чиновникам збирати персональну інформацію про дітей, які були зареєстровані як поранені, та відправляти їх на лікування та реабілітацію до Росії", — зазначив ISW.

Таким чином російські чиновники використовують медичні та психіатричні програми Росії для викрадення українських дітей, що є порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, школярі з окупованої Луганщини занедужали після відпочинку в російському таборі, одна дитина — загинула.

Нещодавно Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що до України вийшло повернути 522 українські дитини. З них 387 дітей було незаконно депортовано на територію Росії.

Крім того, ми писали, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, як росіяни знищують у депортованих дітей будь-які спогади про Україну. Росія створює цілі системи, які налаштовують неповнолітніх проти нашої держави.