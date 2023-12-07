Лубінець розповів, скільки українських дітей повернули до України з Росії

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Ілюстративне фото: соцмережі

До України вийшло повернути 522 українські дитини. З них 387 дітей було незаконно депортовано на територію Росії.

Про це на пресконференції Міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх" повідомив Новини.LIVE уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, поверненням українських дітей займається Україна, та її відповідні органи. Також долучаються і посередництва у вигляді інших країн-партнерів.

"З усіх міжнародних організацій у цьому процесі Україні допомагає ЮНІСЕФ — дитячий фонд ООН. Не можу розкривати всі деталі, але нам ще допомагає така країна як Катар", — сказав він.

Лубінець наголосив, що російська сторона наразі заявляє, що на її території зараз перебуває більш як 700 тис. українських дітей. Всіх їх намагаються повернути різними засобами.

"Я чітко усвідомлюю, що цифра у 19,5 тисяч ростиме, бо дітей набагато більше. Але, по-перше — треба зафіксувати факт незаконної депортації, по-друге — зафіксувати у наших реєстрах, провести всі процедури по кожній із депортацій. По кожній депортованій дитині повинно бути відкрите кримінальне провадження, встановити, хто депортував, яким саме чином, хто брав у цьому участь, на них теж потрібно відкрити кримінальне провадження і займатися розслідуванням", — каже депутат.

Росія робить Білорусь поплічницею у викраденні дітей

Ба більше, як заявляє уповноважений ВР, країна-терористка намагається притягнути до своїх злочинів і Білорусь. Це може ускладнювати задачу України, оскільки російська омбудсменка з прав людини Марія Львова-Бєлова може перекласти відповідальність з РФ на Білорусь.

"Вони намагаються вивезти дітей звідти на територію Білорусі, а вже опісля на територію РФ. Можливо, Росія хоче включити Білорусь та її території до списку відповідальних за депортацію дітей, або можливо, це новий інструментарій, щоб відвести від себе підозру, буцімто РФ не викрадає українських дітей. Бо це справді ускладнює нам задачу офіційного підтвердження цього факту", — резюмує Лубінець.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Лубінець заявив, що на повернення всіх депортованих до Росії українських дітей може піти до 55 років. Перед цим він заявив, що Україна та Росія домовилися про відвідування своїх полонених до кінця поточного року.