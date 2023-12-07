Лубинец рассказал, сколько украинских детей вернули в Украину из России
В Украину удалось вернуть 522 украинских ребенка. Из них 387 детей были незаконно депортированы на территорию России.
Об этом на пресс-конференции Международной конференции по правам человека "Свобода или страх" сообщил Новини.LIVE уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Как спасти украинских детей от России
По его словам, возвращением украинских детей занимается Украина и ее соответствующие органы. Также подключаются и посредничества в виде других стран-партнеров.
"Из всех международных организаций в этом процессе Украине помогает ЮНИСЕФ — детский фонд ООН. Не могу раскрывать все детали, но нам еще помогает такая страна как Катар", — сказал он.
Лубинец подчеркнул, что российская сторона заявляет, что на ее территории сейчас находится более 700 тыс. украинских детей. Всех их пытаются вернуть разными средствами.
"Я четко осознаю, что цифра в 19,5 тысяч будет расти, потому что детей намного больше. Но, во-первых, нужно зафиксировать факт незаконной депортации, во-вторых, зафиксировать в наших реестрах, провести все процедуры по каждой из депортаций. По каждой депортированному ребенку должно быть открыто уголовное производство, установить, кто депортировал, каким образом, кто принимал в этом участие, на них тоже нужно открыть уголовное производство и заниматься расследованием", — говорит депутат.
Россия втягивает Беларусь в похищение детей
Более того, как заявляет уполномоченный ВР, страна-террористка пытается привлечь к своим преступлениям и Беларусь. Это может усложнять задачу Украины, поскольку российский омбудсмен по правам человека Мария Львова-Белова может переложить ответственность с РФ в Беларусь.
"Они пытаются вывезти детей оттуда на территорию Беларуси, а уже после на территорию РФ. Возможно, Россия хочет включить Беларусь и ее территории в список ответственных за депортацию детей, или, возможно, это новый инструментарий, чтобы увести от себя подозрение, будто РФ не похищает украинских детей. Это действительно усложняет нам задачу официального подтверждения этого факта", — резюмирует Лубинец.
Напомним, что ранее Дмитрий Лубинец заявил, что на возвращение всех депортированных в Россию украинских детей может уйти до 55 лет. Перед этим он заявил, что Украина и Россия договорились о посещении своих пленных до конца текущего года.
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