Лубинец рассказал, сколько украинских детей вернули в Украину из России

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Иллюстративное фото: соцсети

В Украину удалось вернуть 522 украинских ребенка. Из них 387 детей были незаконно депортированы на территорию России.

Об этом на пресс-конференции Международной конференции по правам человека "Свобода или страх" сообщил Новини.LIVE уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По его словам, возвращением украинских детей занимается Украина и ее соответствующие органы. Также подключаются и посредничества в виде других стран-партнеров.

"Из всех международных организаций в этом процессе Украине помогает ЮНИСЕФ — детский фонд ООН. Не могу раскрывать все детали, но нам еще помогает такая страна как Катар", — сказал он.

Лубинец подчеркнул, что российская сторона заявляет, что на ее территории сейчас находится более 700 тыс. украинских детей. Всех их пытаются вернуть разными средствами.

"Я четко осознаю, что цифра в 19,5 тысяч будет расти, потому что детей намного больше. Но, во-первых, нужно зафиксировать факт незаконной депортации, во-вторых, зафиксировать в наших реестрах, провести все процедуры по каждой из депортаций. По каждой депортированному ребенку должно быть открыто уголовное производство, установить, кто депортировал, каким образом, кто принимал в этом участие, на них тоже нужно открыть уголовное производство и заниматься расследованием", — говорит депутат.

Россия втягивает Беларусь в похищение детей

Более того, как заявляет уполномоченный ВР, страна-террористка пытается привлечь к своим преступлениям и Беларусь. Это может усложнять задачу Украины, поскольку российский омбудсмен по правам человека Мария Львова-Белова может переложить ответственность с РФ в Беларусь.

"Они пытаются вывезти детей оттуда на территорию Беларуси, а уже после на территорию РФ. Возможно, Россия хочет включить Беларусь и ее территории в список ответственных за депортацию детей, или, возможно, это новый инструментарий, чтобы увести от себя подозрение, будто РФ не похищает украинских детей. Это действительно усложняет нам задачу официального подтверждения этого факта", — резюмирует Лубинец.

Напомним, что ранее Дмитрий Лубинец заявил, что на возвращение всех депортированных в Россию украинских детей может уйти до 55 лет. Перед этим он заявил, что Украина и Россия договорились о посещении своих пленных до конца текущего года.