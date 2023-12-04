Україна та Росія домовилися про відвідування полонених до кінця року, — Лубінець

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Ілюстративне фото: Офіс президента

Україна та Росія домовилися про взаємне відвідування своїх військовополонених. Підбити підсумки своїх візитів наразі заплановано на кінець поточного року.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в етері телемарафону.

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"Ми маємо домовленість з Росією, що до кінця цього року станеться ще три відвідування приблизно по такій же самій кількості військовополонених, як і цього разу", — сказав Лубінець.

Він заявив, що до кінця 2023 року вдасться відвідати близько 400 українських військовополонених. За його словами, не так давно українська делегація змогла відвідати ще 119 військовополонених в Росії.

Також Лубінець додав, що зі 119 військовослужбовців частину верифікували як полонених. Ще трьох бійців вважали загиблими.

Він висловив надію, що це допоможе Україні отримати "хоч якийсь доступ" до своїх громадян.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що Росія призупинила обмін військовополоненими з Україною. Пізніше в Координаційному штабі прокоментували такий вчинок кремлівського режиму: там заявили, аби вплинути на суспільство та показати, що Росія намагається показати бездіяльність української влади щодо цього питання.