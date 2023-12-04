Украина и Россия договорились о посещении пленных до конца года, — Лубинец
Украина и Россия договорились о взаимном посещении своих военнопленных. Подвести итоги своих визитов запланировано на конец текущего года.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.
Что решили Украина и Россия
"Мы имеем договоренность с Россией, что до конца этого года произойдет еще три посещения примерно по такому же количеству военнопленных, как и в этот раз", — сказал Лубинец.
Он заявил, что до конца 2023 года удастся посетить около 400 украинских военнопленных. По его словам, недавно украинская делегация смогла посетить еще 119 военнопленных в России.
Также Лубинец добавил, что из 119 военнослужащих часть верифицировали как пленных. Еще трое бойцов считались погибшими.
Он выразил надежду, что это поможет Украине получить "хоть какой-то доступ" к своим гражданам.
Напомним, что ранее стало известно о том, что Россия приостановила обмен военнопленными с Украиной. Позже в Координационном штабе прокомментировали такой поступок кремлевского режима: там заявили, чтобы повлиять на общество и показать, что Россия пытается показать бездействие украинской власти по этому вопросу.
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