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Украина и Россия договорились о посещении пленных до конца года, — Лубинец

4 декабря 2023 23:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украина и Россия договорились о посещении пленных до конца года, — Лубинец
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Иллюстративное фото: Офис президента
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украина и Россия договорились о взаимном посещении своих военнопленных. Подвести итоги своих визитов запланировано на конец текущего года.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

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"Мы имеем договоренность с Россией, что до конца этого года произойдет еще три посещения примерно по такому же количеству военнопленных, как и в этот раз", — сказал Лубинец.

Он заявил, что до конца 2023 года удастся посетить около 400 украинских военнопленных. По его словам, недавно украинская делегация смогла посетить еще 119 военнопленных в России.

Также Лубинец добавил, что из 119 военнослужащих часть верифицировали как пленных. Еще трое бойцов считались погибшими.

Он выразил надежду, что это поможет Украине получить "хоть какой-то доступ" к своим гражданам.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Россия приостановила обмен военнопленными с Украиной. Позже в Координационном штабе прокомментировали такой поступок кремлевского режима: там заявили, чтобы повлиять на общество и показать, что Россия пытается показать бездействие украинской власти по этому вопросу.

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