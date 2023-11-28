В Координаційному штабі відповіли, чому Росія призупинила обмін військовополоненими

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Фото: АрміяInform

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Росія призупинила обмін військовополоненими, аби вплинути на суспільство та показати, що начебто українська влада бездіяльна щодо цього питання. Він каже, що нашій державі немає сенсу утримувати російських полонених.

Про це він розповів в інтерв'ю Суспільному.

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За його словами, саме РФ зі свого боку призупинила обміни, аби спробувати вплинути на українців.

"Намагаються переконати, що, мовляв, нічого не відбувається, дивіться! Але насправді робота іде, ми не сидимо, склавши руки, ми постійно працюємо для того, щоб організувати подальші обміни", — наголосив Яценко.

Готовність України до діалогу

Представник штабу запевнив, що Україна завжди готова до перемовин з РФ щодо цього питання та надає багато пропозицій російській стороні.

"Ми демонструємо пропозиції. Наприклад, ми створили координаційний штаб разом з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Українські органи влади створили так звані змішані медичні комісії — це інструмент, який передбачений в Третій Женевській конвенції. Це комісія, в яку входять два представники нейтральної країни і один представник країни, яка утримує, тобто України. Аналогічну комісію має сформувати російська сторона для того, щоб ці комісії, відвідуючи місця утримання, могли виявляти військовополонених, які потребують медичної допомоги і які мають бути репатрійовані", — додав він.

Яценко підсумував, що Україна направила відкритий лист від імені секретаря координаційного штабу генерала Дмитра Усова.

"Ми наголошуємо на тому, що Росія повинна так само виконувати свої міжнародні угоди і домовленості, які вони підписали. Вони постійно на дипломатичному рівні, в ООН, наприклад, стверджують, що вони всього дотримуються. Ми показуємо, що де факто ні, нічого не відбувається", — сказав фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська влада, ймовірно, примушує українських військовополонених вступати до "добровольчих" формувань, які воюватимуть в Україні. Близько 70 українських полонених вже розпочали підготовку.