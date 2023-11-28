В Координационном штабе ответили, почему Россия приостановила обмен военнопленными

Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко. Фото: АрмияInform

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия приостановила обмен военнопленными, чтобы повлиять на общество и показать, что якобы украинская власть бездействует по этому вопросу. Он говорит, что нашему государству нет смысла содержать российских пленных.

Об этом он рассказал в интервью Суспільному.

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По его словам, именно РФ со своей стороны приостановила обмены, чтобы попытаться повлиять на украинцев.

"Пытаются убедить, что, мол, ничего не происходит, смотрите! Но на самом деле работа идет, мы не сидим, сложа руки, мы постоянно работаем для того, чтобы организовать следующие обмены", — подчеркнул Яценко.

Готовность Украины к диалогу

Представитель штаба заверил, что Украина всегда готова к переговорам с РФ по этому вопросу и предоставляет множество предложений российской стороне.

"Мы демонстрируем предложения. Например, мы создали координационный штаб вместе с Международным комитетом Красного Креста. Украинские органы власти создали так называемые смешанные медицинские комиссии — это инструмент, который предусмотрен в Третьей Женевской конвенции. Это комиссия, в которую входят два представителя нейтральной страны и один представитель страны, которая содержит, то есть Украины. Аналогичную комиссию должна сформировать российская сторона для того, чтобы эти комиссии, посещая места содержания, могли выявлять нуждающихся в медицинской помощи военнопленных, которые должны быть репатриированы", — добавил он.

Яценко подытожил, что Украина направила открытое письмо от имени секретаря координационного штаба генерала Дмитрия Усова.

"Мы подчеркиваем, что Россия должна так же выполнять свои международные соглашения и договоренности, которые они подписали. Они постоянно на дипломатическом уровне, в ООН, например, утверждают, что они всего придерживаются. Мы показываем, что де факто нет, ничего не происходит", — сказал специалист.

Напомним, ранее мы писали, что российские власти, вероятно, заставляют украинских военнопленных вступать в "добровольческие" формирования, которые будут воевать в Украине. Около 70 украинских пленных уже приступили к подготовке.