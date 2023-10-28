Росіяни примушують українських військовополонених вступати до "добровольчих формувань", — ISW

Українські військовополонені. Фото: росЗМІ

Російська влада, ймовірно, примушує українських військовополонених вступати до "добровольчих" формувань, які воюватимуть в Україні. Близько 70 українських полонених вже розпочали підготовку.

Про це пише ISW.

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"Добровольчі" формування

"Ймовірно, російська влада примушувала українських військовополонених вступати до "добровольчих" формувань, які воюватимуть в Україні, що було б явним порушенням Женевської конвенції про військовополонених", — зазначили в Інституті вивчення війни.

Так, 27 жовтня російські державні ЗМІ повідомили, що добровольчий батальйон "Богдан Хмельницький" "завербував" близько 70 українських військовополонених з різних російських виправних колоній. Вони вже розпочали "навчання" та після завершення будуть відправлені на невизначену ділянку лінії фронту.

Там зазначили, що Женевська конвенція про військовополонених передбачає, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або утриманий у районах, де він може бути підданий вогню в зоні бойових дій".

Крім того, полонені не повинні "залучатися на роботу, яка є нездоровою або небезпечною за характером".

Нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни, українські Збройні сили незначно просунулися на лівому березі Херсонської області. На це вказують геолокаційні дані, опубліковані 27 жовтня.