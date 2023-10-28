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Россияне заставляют украинских военнопленных вступать в "добровольческие формирования", — ISW

28 октября 2023 13:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне заставляют украинских военнопленных вступать в "добровольческие формирования", — ISW
Украинские военнопленные. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские власти, вероятно, заставляют украинских военнопленных вступать в "добровольческие" формирования, которые будут воевать в Украине. Около 70 украинских пленных уже приступили к подготовке.

Об этом пишет ISW.

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"Вероятно, российские власти заставляли украинских военнопленных вступать в "добровольческие" формирования, которые будут воевать в Украине, что было бы явным нарушением Женевской конвенции о военнопленных", — отметили в Институте изучения войны.

Так, 27 октября российские государственные СМИ сообщили, что добровольческий батальон "Богдан Хмельницкий" "завербовал" около 70 украинских военнопленных из разных российских исправительных колоний. Они уже приступили к "обучению" и после завершения будут отправлены на неопределенный участок линии фронта.

Там отметили, что Женевская конвенция о военнопленных предусматривает, что "ни один военнопленный не может быть отправлен или удержан в районах, где он может быть подвергнут огню в зоне боевых действий".

Кроме того, пленные не должны "привлекаться на работу, которая является нездоровой или опасной по характеру".

Напомним, что, по данным Института изучения войны, украинские Вооруженные силы незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области. На это указывают геолокационные данные, опубликованные 27 октября.

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