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РФ призупинила обмін військовополоненими з Україною

18 листопада 2023 03:09
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Інна Буряк
редактор
РФ призупинила обмін військовополоненими з Україною
Українські бійці в російському полоні. Фото: Газета
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що РФ призупинила обмін полоненими. За його словами, останній відбувся в серпні 2023 року.

Про це Петро Яценко розповів в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

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"Зараз тривають переговори, триває робота. Але, дійсно, починаючи з літа, Росія фактично заморозила обміни. Вони у тому обсязі, який був раніше, не відбуваються", — зазначив Яценко.

За його словами, Україна готова до обміну, але все залежить від Росії. Місць для утримання військовополонених в Україні не вистачає, тому виникає питання їх збільшення.

Яценко наголосив, що РФ байдуже на своїх полонених, тому агресорка гальмує обмін та створює перешкоди.

"Ми б з радістю обміняли їх хоч завтра на наших захисників. Ми знаємо, що умови, в яких наші захисники перебувають у Росії, значно гірші за ті умови, які пропонуємо ми як європейська країна, яка дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", — підкреслив він.

Також представник Координаційного штабу додав, що востаннє був обмін 7 серпня, коли додому повернулися всього 22 людини.

Нагадаємо, що в Україні планують створити новий табір для російських військовополонених. Відомо, скільки коштів на це витратять.

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