РФ приостановила обмен военнопленными с Украиной

Украинские бойцы в русском плену. Фото: Газета

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что РФ приостановила обмен пленными. По его словам, последний прошел в августе 2023 года.

Об этом Петр Яценко рассказал в интервью изданию "Настоящее время".

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Почему Россия приостановила обмен пленными

"Сейчас продолжаются переговоры, продолжается работа. Но, действительно, начиная с лета, Россия фактически заморозила обмены. Они в том объеме, который был раньше, не проходят", — отметил Яценко.

По его словам, Украина готова к обмену, но все зависит от России. Мест для содержания военнопленных в Украине не хватает, поэтому возникает вопрос их увеличения.

Яценко подчеркнул, что РФ безразлична к своим пленным, поэтому агрессор тормозит обмен и создает препятствия.

"Мы бы с радостью обменяли их хоть завтра на наших защитников. Мы знаем, что условия, в которых наши защитники находятся в России, значительно хуже тех условий, которые предлагаем мы как европейская страна, которая придерживается Женевской конвенции об обращении с военнопленными", — подчеркнул он.

Также представитель Координационного штаба добавил, что последний раз был обмен 7 августа, когда домой вернулись всего 22 человека.

Напомним, что в Украине планируют создать новый лагерь для российских военнопленных. Известно, сколько средств на это потратят.