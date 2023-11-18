РФ приостановила обмен военнопленными с Украиной
Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что РФ приостановила обмен пленными. По его словам, последний прошел в августе 2023 года.
Об этом Петр Яценко рассказал в интервью изданию "Настоящее время".
Почему Россия приостановила обмен пленными
"Сейчас продолжаются переговоры, продолжается работа. Но, действительно, начиная с лета, Россия фактически заморозила обмены. Они в том объеме, который был раньше, не проходят", — отметил Яценко.
По его словам, Украина готова к обмену, но все зависит от России. Мест для содержания военнопленных в Украине не хватает, поэтому возникает вопрос их увеличения.
Яценко подчеркнул, что РФ безразлична к своим пленным, поэтому агрессор тормозит обмен и создает препятствия.
"Мы бы с радостью обменяли их хоть завтра на наших защитников. Мы знаем, что условия, в которых наши защитники находятся в России, значительно хуже тех условий, которые предлагаем мы как европейская страна, которая придерживается Женевской конвенции об обращении с военнопленными", — подчеркнул он.
Также представитель Координационного штаба добавил, что последний раз был обмен 7 августа, когда домой вернулись всего 22 человека.
Напомним, что в Украине планируют создать новый лагерь для российских военнопленных. Известно, сколько средств на это потратят.
Читайте Новини.LIVE!