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Стало відомо, скільки коштів піде на створення нового табору для полонених РФ

16 листопада 2023 16:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Стало відомо, скільки коштів піде на створення нового табору для полонених РФ
Міністр юстиції Денис Малюська. Фото: Міністерство юстиції
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні планують створити новий табір для російських військовополонених. Україна витратить кілька мільйонів гривень із держбюджету на створення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Міністерства юстиції Денис Малюська.

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За словами Дениса Малюська, окрім коштів з держбюджету, фінанси також надаватимуть міжнародні партнери.

Він додав, що Україна потребує міжнародної фінансової підтримки у створенні такого табору. За інформацією міністра, перший табір облаштували за допомогою Червоного Хреста та Канади.

"Сподіваємося, що це відбудеться і в нашому новому таборі для військовополонених. Витрат бюджету не вдасться нам повністю уникнути. Ми думаємо, що кілька мільйонів гривень нам потрібно буде витратити на розробку", — сказав міністр.

Наразі терміни функціонування табору достеменно не відомі. Все залежить від кількості обмінів.

Нагадаємо, наразі Україна має близько 29 млрд доларів непідтверджених міжнародними партнерами доходів, закладених в державний бюджет на 2024 рік.  Про це заявив голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE.

Минулого тижня на Запорізькому напрямку бійці бригади оперативного призначення "Спартан" взяли в полон чотирьох російських військових. Вони намагались відновити втрачені позиції на фронті.

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