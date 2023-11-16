Стало известно, сколько средств уйдет на создание нового лагеря для пленных РФ
В Украине планируют создать новый лагерь для российских военнопленных Украина потратит несколько миллионов гривен из госбюджета на создание.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Министерства юстиции Денис Малюська.
Создание лагеря для пленных за несколько миллионов
По словам Дениса Малюськи, кроме средств из госбюджета, финансы также будут предоставлять международные партнеры.
Он добавил, что Украина нуждается в международной финансовой поддержке в создании такого лагеря. По информации министра, первый лагерь был обустроен с помощью Красного Креста и Канады.
"Надеемся, что это произойдет и в нашем новом лагере для военнопленных. Расходов бюджета не удастся нам полностью избежать. Мы думаем, что несколько миллионов гривен нам нужно будет потратить на разработку", — сказал министр.
В настоящее время сроки функционирования лагеря точно не известны. Все зависит от количества обменов.
Напомним, сейчас у Украины около 29 млрд долларов неподтвержденных международными партнерами доходов, заложенных в государственный бюджет на 2024 год. Об этом заявил глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.
На прошлой неделе на Запорожском направлении бойцы бригады оперативного назначения "Спартан" взяли в плен четырех российских военных. Они пытались восстановить утраченные позиции на фронте.
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