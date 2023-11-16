Стало известно, сколько средств уйдет на создание нового лагеря для пленных РФ

Министр юстиции Денис Малюська. Фото: Министерство юстиции

В Украине планируют создать новый лагерь для российских военнопленных Украина потратит несколько миллионов гривен из госбюджета на создание.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Министерства юстиции Денис Малюська.

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Создание лагеря для пленных за несколько миллионов

По словам Дениса Малюськи, кроме средств из госбюджета, финансы также будут предоставлять международные партнеры.

Он добавил, что Украина нуждается в международной финансовой поддержке в создании такого лагеря. По информации министра, первый лагерь был обустроен с помощью Красного Креста и Канады.

"Надеемся, что это произойдет и в нашем новом лагере для военнопленных. Расходов бюджета не удастся нам полностью избежать. Мы думаем, что несколько миллионов гривен нам нужно будет потратить на разработку", — сказал министр.

В настоящее время сроки функционирования лагеря точно не известны. Все зависит от количества обменов.

Напомним, сейчас у Украины около 29 млрд долларов неподтвержденных международными партнерами доходов, заложенных в государственный бюджет на 2024 год. Об этом заявил глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

На прошлой неделе на Запорожском направлении бойцы бригады оперативного назначения "Спартан" взяли в плен четырех российских военных. Они пытались восстановить утраченные позиции на фронте.