Замість будильників грає гімн — як Україна вибиває пропаганду з полонених росіян

Російські полонені у таборі. Фото: Ґрати

Україна "перевиховує" російських військовослужбовців, які знаходяться в полоні. Таким чином з них намагаються "вибити" російську пропаганду.

Про це пише The Times, чиї журналісти побували у найбільшому табору для полонених в Україні.

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Україна перевиховує російських полонених

Видання розповідає, що полонених будять о шостій ранку під український гімн, який лунає через гучномовець.

Далі вони йдуть до їдальні через алею з портретами Степана Бандери й Тараса Шевченка. Після сніданку вони стоять хвилину мовчання в пам'ять загиблих через російське вторгнення.

За словами представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, "символом того, як більшість російських ув'язнених дивляться на Україну, є один новоприбулий, який подивився на фотографію Бандери та подумав, що це фотографія молодого Путіна".

Також російським окупантам читають короткий курс історії України, щоб спростувати твердження російської пропаганди.

"Росіяни були піддані пропаганді все життя. Це як спроба витягнути когось із релігійної секти. Це прискорений курс історії України, який ми даємо ув'язненим, щоб розвінчати заяви Путіна про те, що Україна не є незалежною державою", — сказав Яценко.

Зазначається, що військовополонені росіяни працюють у таборі шість днів на тиждень, за що їм платять 8 доларів на місяць.

Ці кошти вони можуть витратити на напої та солодощі у табірному магазині. Найпопулярнішим товаром, який там купують росіяни є Coca-Cola, що стала недоступна у Росії після початку вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що в Україні планують створити новий табір для російських військовополонених. Україна витратить кілька мільйонів гривень із держбюджету на створення.