Вместо будильников играет гимн — как Украина выбивает пропаганду с пленных россиян

Российские пленные в лагере. Фото: Решетка

Украина "перевоспитывает" находящихся в плену российских военнослужащих. Таким образом, из них пытаются "выбить" российскую пропаганду.

Об этом пишет The Times, чьи журналисты побывали в самом большом лагере для пленных в Украине.

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Украина перевоспитывает российских пленных

Издание рассказывает, что пленных будят в шесть утра под украинский гимн, раздающийся через громкоговоритель.

Далее они идут в столовую через аллею с портретами Степана Бандеры и Тараса Шевченко. После завтрака они стоят минуту молчания в память погибших из-за российского вторжения.

По словам представителя Координационного штаба по обращению с военнопленными Петра Яценко, "символом того, как большинство российских заключенных смотрят на Украину, является один новоприбывший, который посмотрел на фотографию Бандеры и подумал, что это фотография молодого Путина".

Также российским оккупантам читают короткий курс истории Украины, чтобы опровергнуть утверждение российской пропаганды.

"Россияне были подвергнуты пропаганде всю жизнь. Это как попытка вытащить кого-то из религиозной секты. Это ускоренный курс истории Украины, который мы даем заключенным, чтобы развенчать заявления Путина о том, что Украина не является независимым государством", — сказал Яценко.

Военнопленные россияне работают в лагере шесть дней в неделю, за что им платят 8 долларов в месяц.

Эти средства они могут потратить на напитки и сладости в магазине. Самым популярным товаром, который покупают россияне стала Coca-Cola, которая недоступна в России после начала вторжения в Украину.

Напомним, что в Украине планируется создать новый лагерь для российских военнопленных. Украина потратит несколько миллионов гривен из госбюджета на создание.