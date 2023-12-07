Скільки років піде на повернення депортованих українських дітей — відповідь Лубінця

Виступ уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця на міжнародній конференції з прав людини "Свобода або страх". Фото: скриншот

Якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. При цьому Росії вдалося викрасти 19,5 тис. українських дітлахів.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Порятунок депортованих дітей

За його словами, росіяни викрали 19 540 маленьких українців, проте ця цифра може змінитись, оскільки Росія продовжує депортувати дітей з тимчасово окупованих територій на територію РФ.

Він додав, що Україна вже повернула 522 дитини, з яких 387 було незаконно вивезено на російську територію.

"Наразі є цифра у понад 19 540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років. І це при тому, що РФ кожного дня продовжує депортувати все нові і нові групи українських дітей з території нашої держави", — заявив Уповноважений з прав людини.

Лубінець додатково зазначив: зараз Україна розглядає різні інструменти аби повернути дітей з Росії, однак зараз їх дуже мало.

Нагадаємо, що не так давно до України повернули ще вісім дітей з російської окупації. Четверо хлопчиків та дівчат незабаром возз’єднаються зі своїми родинами. Ще не так давно 8-річний львів'янин Роман Олексів, який зазнав важких опіків під час російського ракетного удару по Вінниці, зустрівся з Папою Римським Франциском та італійською політикинею Марією Терезою Беллуччі.