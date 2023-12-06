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До України повернули ще вісім дітей з окупованих територій

6 грудня 2023 18:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
До України повернули ще вісім дітей з окупованих територій
Повернуті діти до України. Фото: Андрій Єрмак
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

До України повернули ще вісім дітей з окупації. Чотири хлопчики та чотири дівчинки незабаром возз’єднаються зі своїми сім'ями.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Повернення до України дітей з окупації

За інформацією Єрмака, сьогодні, 6 грудня, до України повернулися вісім дітей. Усім хлопчикам та дівчаткам, як зазначає керівник ОП, від восьми до 18 років.

"Спільні зусилля здатні створити передріздвяне диво — четверо дівчаток і четверо хлопців віком від восьми до 18 років вже скоро возз’єднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких на Батьківщині", — написав Єрмак. 

Як пише посадовець, повернення стало можливим завдяки спільній роботі команди Офісу Президента та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Процес здійснювався у рамках програми Bring Kids Back UA. 

Єрмак подякував партнерам за участь у поверненні українських дітей

У своєму дописі Єрмак висловив вдячність партнерам України. Зокрема, йдеться про країну Катар та організацію ЮНІСЕФ. Він відзначив їх залученість у процес за повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на окупованих територіях.

Повідомлення про повернення дітей
Повідомлення про повернення дітей. Фото: скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, до України з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути сім’ю з двома дітьми. Вони перебувають у безпечному місці, під наглядом медиків.

Додамо, в Авдіївці Донецької області вже не залишилося жодної дитини. В мерії міста встановили, що 12-річний хлопець, якого розшукували заради евакуації, покинув Авдіївку.

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