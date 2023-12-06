До України повернули ще вісім дітей з окупованих територій
До України повернули ще вісім дітей з окупації. Чотири хлопчики та чотири дівчинки незабаром возз’єднаються зі своїми сім'ями.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Повернення до України дітей з окупації
За інформацією Єрмака, сьогодні, 6 грудня, до України повернулися вісім дітей. Усім хлопчикам та дівчаткам, як зазначає керівник ОП, від восьми до 18 років.
"Спільні зусилля здатні створити передріздвяне диво — четверо дівчаток і четверо хлопців віком від восьми до 18 років вже скоро возз’єднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких на Батьківщині", — написав Єрмак.
Як пише посадовець, повернення стало можливим завдяки спільній роботі команди Офісу Президента та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Процес здійснювався у рамках програми Bring Kids Back UA.
Єрмак подякував партнерам за участь у поверненні українських дітей
У своєму дописі Єрмак висловив вдячність партнерам України. Зокрема, йдеться про країну Катар та організацію ЮНІСЕФ. Він відзначив їх залученість у процес за повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на окупованих територіях.
Нагадаємо, до України з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути сім’ю з двома дітьми. Вони перебувають у безпечному місці, під наглядом медиків.
Додамо, в Авдіївці Донецької області вже не залишилося жодної дитини. В мерії міста встановили, що 12-річний хлопець, якого розшукували заради евакуації, покинув Авдіївку.
Читайте Новини.LIVE!